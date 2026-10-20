Actriz y modelo venezolana Verónica Schneider debuta en el cine con «La última semana de Jesús» 

La reconocida actriz, modelo y presentadora venezolana Verónica Schneider marca un hito fundamental en su carrera artística con el estreno de la película La última semana de Jesús.

El largometraje, dirigido por Nicolás Di Blasi, llegará a las salas de cine de Venezuela el próximo 22 de octubre y representa su debut formal en la pantalla cinematográfica.

Producida por Rosamaría Rotundo, Roxana Rotundo, Nicolás Di Blasi y el actor y productor Ricardo Álamo, la cinta de 81 minutos aborda los últimos días de Jesucristo desde una perspectiva dramática impactante y con elevados estándares de factura audiovisual.

LIGIA: LA ENCARNACIÓN DEL MAL

En este largometraje, Verónica Schneider asume el reto de interpretar a Ligia, un personaje antagónico diseñado como una licencia literaria para simbolizar la cizaña, la duda y las fuerzas del mal en la Tierra durante los momentos cumbre de la Pasión de Cristo.

«Ligia no es un personaje humano convencional; es un ente que cruza la línea de lo terrenal para representar la traición y el odio. Es una identidad sumamente compleja que aparece en los momentos más cruciales», explica la actriz.

A pesar de ser una mujer de profunda fe y educación judía, Verónica Schneider abordó este personaje oscuro como un desafío profesional y un «juego humano» de interpretación, pidiendo permiso y protección espiritual antes de adentrarse en la psicología de la villana.

PELÍCULA CON SELLO VENEZOLANO

El rodaje de La última semana de Jesús contó con locaciones internacionales y un equipo multidisciplinario donde el talento venezolano resalta en más de un 90%.

El guion y la dirección de arte estuvieron a cargo del reconocido dramaturgo César Sierra, mientras que en el elenco destacan nombres como Sonya Smith en el papel de María; Yelena Maciel, Gabo López, Claudio de la Torre, Juan Carlos García, junto a actores de México, Colombia y España.

Para Verónica Schneider, este proyecto tuvo además un matiz profundamente afectivo, al involucrar a su núcleo familiar en el desarrollo técnico y creativo del detrás de cámaras.

Su esposo, el fotógrafo y modelo Enrique Palacios, lideró la dirección creativa, postproducción y cámara; su hija Sarah participó en la fotografía y como figurante; mientras que la propia actriz apoyó en el área de producción y entrevistas del making-of.

SU TRABAJO EN TELEMUNDO

Para la actriz, trabajar en este formato religioso reafirmó sus convicciones de respeto y tolerancia. Crecida en un hogar de matrimonio mixto (católico y judío), Verónica Schneider, hija del recordado músico venezolano Pablo Schneider, destaca que la producción promueve un mensaje de integración sin barreras dogmáticas.

«Me considero judía por mi formación escolar y familiar, pero siento un profundo respeto, amor y admiración por la figura de Jesús. Esta película es un llamado a la unión donde no hay diferencias, donde las prácticas judías y cristianas se tratan con el mismo honor y respeto», señala.

Tras un exitoso preestreno en México semanas atrás, la cinta se alista para su desembarco en las carteleras venezolanas.

En paralelo, Verónica Schneider celebra su vigencia internacional tras participar en producciones para Telemundo como la serie médica Unidad de vida, junto a figuras como Arturo Peniche, Erick Elías, Elizabeth Gutiérrez, Ana Brenda Contreras y Geraldine Bazán, consolidando una trayectoria que equilibra el éxito profesional con la prioridad de su vida familiar.

La última semana de Jesús estará disponible en las principales salas de cine de Venezuela a partir del jueves 23 de octubre.

NOTA DE PRENSA