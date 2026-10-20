Actriz trans de famosa serie Euphoria se sometió a una cirugía de reafirmación genital, esto reveló

La actriz Hunter Schafer, recordada por su participación en la serie Euphoria, confirmó que se sometió a una cirugía de reafirmación genital en diciembre de 2025.

Durante una entrevista ofrecida a ELLE, describió el procedimiento como una decisión personal tras replantear cómo quería presentar su identidad, señalando que la experiencia fue «increíble» y que le encanta el resultado.

La actriz hizo pública esta información durante una conversación en la que iba a presentar su nueva serie para Amazon Prime Video, Blade Runner 2099. «Quizás sea bueno compartirlo, por la tensión de la que hablaba entre esos dos mundos (realidad e ideología). Pasé por una cirugía de reafirmación en diciembre, fue increíble y me encanta«, expresó.

SU RECUPERACIÓN A INICIOS DE 2026

Durante su recuperación a inicios de 2026, tuvo que limitar su movilidad física a un máximo de 150 pasos diarios y permaneció en un departamento alquilado recibiendo visitas de familiares y amigos.

Schafer explicó que durante mucho tiempo quiso mantener una relación expansiva con su cuerpo previo, pero cambió de perspectiva con el tiempo, reafirmando que su identidad trans permanece inalterable más allá de normativas externas o documentos oficiales.

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Explicó que durante mucho tiempo intentó mantener y sentirse a gusto con su cuerpo anterior por considerarlo poderoso. Sin embargo, decidió dar este paso al buscar una forma más definida de presentar su identidad. «Soy una mujer. Soy una chica», dijo la actriz.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

Hace unos meses, Hunter Schafer denunció que, debido a las políticas de la Administración de Donald Trump, su documento de identidad estadounidense había pasado a reflejar el género masculino.

«Creo que es un resultado directo de la Administración bajo la que está funcionando nuestro país. Y supongo que me asusta la forma en que estas cosas se van aplicando poco a poco. Las personas trans son hermosas. Nunca dejaremos de existir. Yo nunca dejaré de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso. Y a la mierda con esta Administración», declaró.