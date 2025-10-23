Actriz Dakota Johnson rompió el silencio sobre sus ‘desnudos’ en últimas alfombras rojas

La modelo y actriz Dakota Johnson se encuentra en el medio de la polémica luego de que usara varios diseños transparentes, que dejan muy poco a la imaginación, en sus últimas alfombras rojas.

Los atrevidos vestuarios de Johnson no han pasado desapercibidos y generaron distintas opiniones. A pesar de las críticas, la actriz no se inmuta, tal como lo dejó claro en una entrevista con Vogue Germany.

«Realmente no me importa», dijo Johnson cuando le preguntaron si alguno de sus vestidos le ha parecido «demasiado sexy» para algún evento. En ese sentido, afirmó que no pretende cambiar su estilo ni disculparse.

«He podido acceder a algunos de los vestidos más hermosos que he visto, y me siento hermosa en ellos, así que los uso», dijo Johnson, que también ha usado este tipo de ropa en su día a día.

JOHNSON: «TODO DEPENDE DE LA FORMA»

Algunos internautas especularon que Johnson buscaba ser atrevida con estos vestuarios o, incluso, solo buscaba mostrar desnudez para llamar la atención. Ante estos comentarios, la actriz dejó claro, realmente, solo siente que estos vestidos se le ven bien.

«A veces esos vestidos se ven bien en mí. Pero también hay algunos que hemos probado que no se veían bien en absoluto. Todo depende de la forma, el acabado, el color y todo lo demás», expuso Johnson.

La actriz concluyó que «es divertido usar un vestido sexy», a la vez que destacó lo cómoda que se siente con su cuerpo. «Así que si encuentro un vestido hermoso en el que me siento cómoda, ¡por supuesto que quiero usarlo!», sentenció.