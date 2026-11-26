La actriz colombiana Alejandra Sandoval rompió el silencio para aclarar la controversia generada por un gesto que tuvo durante una entrevista en el concierto El Rumbón de Caracas.

La intérprete negó cualquier actitud prepotente y aseguró que jamás tuvo la intención de ofender a Venezuela.

A través de un video publicado en sus redes, Sandoval calificó el episodio con humor como su «primera funa» en plataformas digitales. Además, explicó que la situación ocurrió en medio de la euforia del espectáculo musical, cuando un reportero la presentó erróneamente como venezolana.

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LO INESPERADO

La artista señaló que su reacción, levantar el dedo para corregirlo en vivo, fue simplemente un «regaño con amor» fruto de la amistad y la cercanía que mantiene con el entrevistador. Sin embargo, su actitud dividió opiniones entre los usuarios, generando molestia en un sector del público mientras otros respaldaron su postura.

Asimismo, Sandoval reafirmó el profundo orgullo que siente por sus raíces, pero destacó el cariño que le tiene al país que la acogió hace más de una década. «Sí, soy colombiana con mucho honor y orgullo, y también con mucho cariño y mucho amor vivo en Venezuela. Así que dejen de darle tanta vuelta a la cosa, simplemente fue un gesto de confianza en medio de la emoción del concierto», expresó.

Finalmente, la actriz reiteró que su intención nunca fue desprestigiar ni tratar mal a la tierra donde reside desde hace 13 años, pidiendo a sus seguidores dar por terminado el malentendido.