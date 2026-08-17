Abuso, adicción y depresión posparto: las impactantes confesiones que había hecho Hayden Panettiere en sus memorias

Hayden Panettiere, actriz estadounidense quien murió a sus 36 años, dejó por escrito en sus memorias los episodios más duros de una vida marcada por el abuso, la adicción y la pérdida de la custodia de su hija.

El libro, titulado This Is Me: A Reckoning y publicado el pasado 19 de mayo en Reino Unido y Estados Unidos, es un relato sin filtros de los momentos más oscuros de la actriz, conocida por sus papeles en Héroes y Triunfos robados.

Entre las revelaciones más perturbadoras figura un episodio de 2009, cuando Panettiere tenía 19 años: una amiga la llevó a un superyate en el sur de Francia y la condujo hasta un camarote donde la esperaba, sin camisa, un cantautor británico.

La amiga le susurró al oído que quería que se metiera en la cama con él. Panettiere obedeció, pero antes de que ocurriera nada, el corazón le empezó a latir con fuerza.

Le dijo al hombre: «Mira, no sé qué te habrá dicho ella, pero esto no va a pasar».

Saltó de la cama, corrió hacia su habitación, reservó un hotel y se marchó.

Sobre su amiga, escribió: «Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego me trató como a una prostituta de lujo».

UN GANADOR DEL ÓSCAR

Meses antes, en una fiesta privada organizada por la misma amiga, un actor y director ganador del Oscar —a quien no identificó— se le acercó y se expuso ante ella con el pretexto de tener un chicle en el bolsillo del pantalón.

La artista bajó la vista y escribió en el libro: «Miré hacia abajo y me estremecí. Los testículos de ese respetado actor premiado asomaban por la cremallera abierta de su pantalón».

TRANSFUSIONES DE SANGRE – PARTO DE SU HIJA

El libro también repasa el parto de su hija Kaya, en 2014, complicado por una hemorragia que requirió siete transfusiones de sangre y cirugía.

Panettiere relató que no sintió el vínculo instantáneo que esperaba con la recién nacida y describió esos meses como «un apagón total de emociones».

«Siempre había escuchado que las madres sienten un amor instantáneo en el momento en que ponen los ojos en su bebé, pero yo no sentí nada», escribió.

ADICCIONES

Diagnosticada con depresión posparto cuando su hija solo tenía cuatro meses, entró a rehabilitación por el abuso de una sustancia y salió, según sus propias palabras, dependiente de otra: los medicamentos recetados para el insomnio.

«El resultado era un círculo sin salida: si no los tomaba, no podía dormir; si los tomaba, dormía demasiado», relató. «Entré a rehabilitación adicta a una sustancia y salí completamente dependiente de otra», sostuvo.

ALCOHOLISMO

Asimismo, también señaló que el alcohol se convirtió en su vía de escape mientras retomaba su papel en Nashville.

«Son las 6 de la mañana y estoy intentando emborracharme», escribió. «Lo primero en lo que pensé al despertar fue en el alcohol. No en mi hija, no en mi trabajo, ni en el resto de mi vida», agregó.

Luego de años, reflexionó sobre el costo de esa etapa: «Siempre me he esforzado por ser una persona positiva, pero lloro todas las horas que pierdo a causa de la adicción, mis relaciones rotas y mis seres queridos que ya no están».

CUSTODIA DE SU HIJA

Otro hecho dramático reseñado en sus memorias, fue cuando en 2018 cedió la custodia de Kaya, entonces de tres años, a su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Panettiere escribió que recuerda «cada segundo» de ese día y que ninguna madre olvida el momento en que firma la entrega de un hijo.

Aclaró que no culpa a Klitschko por sus propios errores y admitió que no vivir con Kaya a diario ha sido «la experiencia más desgarradora» de su vida.

«Quiero dejar claro que no culpo a Wlad de ninguno de mis fallos; asumo toda la responsabilidad de mi parte en nuestra relación y de mis carencias como madre. Wlad es una de las personas más valientes que he conocido y un verdadero héroe en muchos sentidos», insistió.

Sobre la vida sin su hija bajo el mismo techo, escribió: «No vivir con ella cada día ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida. Extraño a Kaya tanto que me duele el corazón, pero sé lo afortunada que soy de ser su mamá».