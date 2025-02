Presentaron ante tribunales a Rafael Tudares: Le imputaron los mismos delitos que Edmundo González en «grado de complicidad»

Mariana González de Tudares denunció este domingo que a su esposo, Rafael Tudares Bracho, le realizaron una audiencia de presentación sin poder designar a su abogado de confianza.

«En los últimos días pude directamente conocer de parte de las autoridades encargadas del caso, que se le habría realizado inconstitucional e ilegítimamente una audiencia de presentación en la que Rafael no pudo designar a un abogado de su confianza, técnicamente no tuvo una real defensa y efectiva», indicó.

Destacó que en la audiencia se le imputaron formalmente los mismos delitos que a su padre, Edmundo González Urrutia.

«Lo imputaron en un ‘supuesto grado de complicidad’, lo cual es improcedente, perverso, injusto y no se corresponde con la verdad. Rafael en nada tuvo que ver con las actividades políticas de mi padre y, en general, no participa ni incide en la política», dijo.

Vale recordar que a Edmundo González le imputaron los supuestos delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos e instigación a la desobediencia de leyes. También se incluyen conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación.

RAFAEL TUDARES, 47 DÍAS DE «DESAPARICIÓN FORZADA»

Mariana González de Tudares apuntó que su esposo cumplió 47 días en «desaparición forzada» ya que no tiene información concreta sobre su integridad física y personal.

«47 días desde el secuestro de mi esposo Rafael Tudares Bracho, ejecutado por funcionarios de seguridad del Estado. Considero necesario denunciar, con mayor detalle, la cruel e inhumana situación de desaparición forzada que está sufriendo en violación de sus derechos humanos», acotó.

¿DÓNDE TIENEN AL YERNO DE EDMUNDO GONZÁLEZ?

Además, señaló que, tras insistir muchas veces, las autoridades le indicaron que la semana pasada su esposo fue trasladado al Rodeo I (SESMAS). Sin embargo, al acudir al lugar le dijeron que él «no está aquí», «no lo han traído para este lugar».

«Varias veces pedí que verificaran la información. Reiteradamente me negaron que estuviera allí. Igualmente hice la búsqueda en Rodeo II y Rodeo III y me ratificaron lo mismo. No se puede mantener a un ser humano secuestrado, aislado, en cautiverio, incomunicado. Hasta el derecho a una llamada le ha sido negado», comentó.

«Me llamó la atención que las autoridades me informaron que supuestamente en el SESMAS, Rafael debía cumplir un ‘proceso de adaptación’. Se sabe es un proceso de tortura física y psicológica en Venezuela, cruel e inhumano, como si de un animal se tratara, como si no fuera un ser humano», aseveró.

De igual forma, Mariana González de Tudares reiteró que a su esposo lo «secuestraron y lo mantienen en situación de desaparición forzada solo por ser yerno de mi padre».