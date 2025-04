VIRAL: El dramático momento en que ICE destrozó la ventana de un carro para arrestar a un migrante «equivocado»

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en New Bedford, Massachusetts (EEUU), terminó con el arresto de Juan Francisco Méndez, un migrante guatemalteco que se encontraba en proceso de solicitar asilo.

De acuerdo con lo reseñado por CBS News, según testigos y videos grabados por su esposa, Marilú Domingo Ortiz, los agentes rompieron la ventana del carro en el que viajaban con un martillo antes de arrestarlo.

Lo que se detalló, es que Méndez, quien no tiene antecedentes penales, estaba camino a una cita con el dentista cuando ocurrió el incidente.

🚨BREAKING: ICE agents smashed a car window to arrest an illegal Guatemalan man in New Bedford, Massachusetts.

The couple refused to open the door and said they were going to wait for their lawyer to arrive.

