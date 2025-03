Trump «grabó» nuevo video: este es el contundente mensaje contra los migrantes irregulares en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, grabó y difundió un video por medios de las redes sociales, en el que instó una vez más a los migrantes indocumentados o en situación irregular a «autodeportarse» antes de que las autoridades los arresten.

De acuerdo con lo informado por Axios, este mensaje forma parte de una campaña publicitaria que busca alentar la salida voluntaria de estas personas mediante la aplicación gubernamental llamada CBP Home (antes CBP One).

El video, de 90 segundos, publicado en Instagram, X, YouTube y Rumble, según Axios, contiene un mensaje en el que se dejó claro que EEUU ofrece una oportunidad para que los migrantes puedan regresar legalmente en el futuro. Siempre y cuando abandonen el país de manera voluntaria.

La iniciativa surge en un contexto de limitaciones presupuestarias y logísticas para llevar a cabo deportaciones masivas. El gobierno de Trump ha señalado que carece de suficientes recursos, como espacios de detención y agentes, para gestionar la situación de manera tradicional.

Por ello, la estrategia se centra en optimizar los recursos disponibles y evitar gastos adicionales, incentivando la autodeportación como una alternativa más eficiente y menos costosa.

The CBP Home app gives aliens the option to leave now and self deport, so they may still have the opportunity to return legally in the future and live the American dream. If they don’t, we will find them, we will deport them, and they will never return.

Thank you @POTUS. pic.twitter.com/fyUtqpy4K1

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 18, 2025