Juez citó a funcionarios del gobierno Trump por deportación de venezolanos a El Salvador y así respondió la Casa Blanca

Un juez en Estados Unidos citó a los funcionarios del gobierno de Donald Trump como parte de la investigación sobre una posible violación a una sentencia emitida por el Poder Judicial Federal, que impedía que la Casa Blanca enviara a los migrantes indocumentados, presuntamente, pertenecientes al Tren de Aragua a cárceles de El Salvador.

El juez James Boasberg en Washington fijó una audiencia para este lunes y ordenó al gobierno proporcionar detalles sobre los vuelos que transportaron a los supuestos terroristas a El Salvador, incluso si despegaron después de que se emitió su orden.

Casi en simultáneo mientras el gobierno de Trump enviaba a 238 indocumentados a El Salvador, acusados de pertenecer al grupo terrorista Tren de Aragua, el juzgado bloqueó esta medida de forma temporal durante un plazo de dos semanas. A pesar de esto, los migrantes llegaron al país centroamericano y los privaron de libertad.

El juez dijo que todos los vuelos que ya están en ruta debían regresar a Estados Unidos. Su orden escrita después de la audiencia apareció en el expediente en línea del tribunal a las 7:26 p.m.

El propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se mofó de esta orden judicial. «Oopsie.. Demasiado tarde», escribió el domingo en sus redes sociales, tras recibir a los prisioneros.

Valiéndose de la Ley de Enemigos Extranjeros, Trump expulsó a estos migrantes saltándose el debido proceso y ni siquiera tuvieron oportunidad de juicio. Muchos de ellos, sin antecedentes penales, estarían privados de libertad por ser del estado Aragua o únicamente por sus tatuajes, según denuncias de organizaciones civiles. A pesar de eso, reciben el mismo trato de terroristas, como aquellos que ciertamente sí cometieron delitos tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la administración de Trump «no se negó a cumplir» la orden judicial. Además, aseguró que la misma es «carente de fundamento legal y se emitió después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados ​​del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan».

«Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada», añadió.

Finalmente, cuestionó la decisión del juez. «Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que estaban siendo físicamente expulsados de territorio estadounidense», dijo.

The Administration did not ‘refuse to comply’ with a court order. The order, which had no lawful basis, was issued after terrorist TdA aliens had already been removed from U.S. territory. The written order and the Administration’s actions do not conflict. Moreover, as the Supreme… https://t.co/DnjUsuWTLH

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 17, 2025