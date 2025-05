El duro relato de un estadounidense que estuvo detenido en El Rodeo: «Llega el punto en que te pierdes a ti mismo»

David Estrella, uno de los estadounidenses liberados por el gobierno de Nicolás Maduro luego de una negociación con Estados Unidos, contó los duros momentos que pasó cuando lo detuvieron en Venezuela.

Estrella, de 64 años, estuvo cinco meses detenido en la prisión de Rodeo I. Su detención ocurrió el 9 de septiembre de 2024 en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según contó a CNN, iba a visitar a unos amigos, pero lo detuvieron, junto a otros extranjeros y sin presentar pruebas lo acusaron de un supuesto “plan contra Venezuela” y un presunto complot para asesinar a Nicolás Maduro.

Desde entonces lo privaron de libertad, a pesar de asegurar que nunca compareció ante un juez o fue acusado formalmente.

El estadounidense, quien también tiene nacionalidad ecuatoriana, contó que suele vivir entre Estados Unidos y Ecuador, por lo que se ha hecho amigo de varios venezolanos. Ya había estado seis días en Venezuela en 2022.

DETENCIÓN EN LA FRONTERA

Estrella intentó ingresar al país con su pasaporte ecuatoriano, pero allí le pidieron que mostrara también el pasaporte estadounidense y le quitaron el teléfono.

«Inmediatamente ya no tengo comunicación con nada, me llevaron a un cuarto, una habitación, y me hicieron preguntas: a quién vienes a ver, cuánto tiempo, qué vas a hacer», recordó.

Inicialmente, pensó que se trataba de un procedimiento de rutina. Sin embargo, una hora y media más tarde, dijo que le informaron que debía seguir con la entrevista en otro lugar.

Los uniformados lo esposaron, y lo metieron a una patrulla con una bolsa en la cabeza, donde rodaron cerca de dos kilómetros. En ese momento, el estadounidense pensó que se trataba de un asalto por lo que temía por su vida. «En ese momento dije: ‘esta gente lo que va a hacer es matarme, darme un tiro porque quieren robarme’».

Posteriormente, lo entregaron a otras personas y lo subieron a un avión que despegó a los pocos minutos. El vuelo duró unos 40 minutos: “Supe que iban a Caracas porque ese es lo que dura un vuelo. Entonces dije, ‘por lo menos van a averiguar, todavía tengo la esperanza, van a averiguar lo que sea, me van a dejar ir y por lo menos no pagué el boleto a Caracas’”.

Continuó describiendo que tras aterrizar lo subieron a otro automóvil y lo trasladaron a un edificio, que después supo era de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

DAVID ESTRELLA: DENUNCIA DE MALTRATOS

Al llegar al DGCIM, Estrella afirmó que lo dejaron en una silla por más de dos días sin poder moverse. “Sin comida, sin ir al baño, sin hablar con nadie, sin hacer preguntas, sin decirte nada”.

Allí empezó a escuchar que lo señalaban como presunto “espía” y “mercenario” que viajaba al país por un presunto complot contra el Gobierno de Maduro. Luego de cinco días detenido e incomunicado, relató que lo trasladaron a la cárcel el Rodeo I. En el centro penitenciario le dieron un uniforme y lo encerraron en una celda junto a otros prisioneros. Él seguía sin saber por qué estaba detenido, mucho menos se imaginaba de qué se le acusaba.

“Nunca tuvimos información de afuera ni nos dejaron hablar con nadie, ni saber por qué estábamos ahí, aunque preguntáramos”, sostuvo.

Cuando lo interrogaron, le preguntaron si había viajado al país con la intención de matar a Maduro, recordó. Todo le resultaba irreal. “Las preguntas que hacían, que si vinieron a matar a Maduro, o a derrocar el Gobierno, o cosas así, eran cosas locas para mí”. Afirma que también le preguntaron acerca de otros dirigentes políticos, pero ni siquiera sabía quiénes eran la mayoría de ellos.

“Al salir me entero de que cuatro días después de haber sido detenido había un programa de televisión con Diosdado Cabello en Venezuela diciendo que nosotros éramos mercenarios, y que veníamos con armas a matar y a derrocar el Gobierno”, prosiguió.

Por otra parte, contó sobre las duras condiciones que se viven en Rodeo I. “Llega el punto en que te pierdes a ti mismo”.

¿EN QUÉ CONDICIONES VIVÍA DAVID ESTRELLA?

El estadounidense contó en su entrevista con CNN que su celda era de un tamaño diminuto de unos dos pasos y medio por cinco. Asegura que no había poceta, sino un hueco en el piso donde hacia sus necesidades. Además, tenía que dormir en ese mismo piso, sobre una delgada colchoneta.

Tras su rescate lo diagnosticaron con daños en los tendones de sus hombros por los desgarros que sufrió al dormir de lado, “porque si duermes de espalda, la espalda se te duerme y te salen llagas”.

No obstante, contó que los peores daños que sufrió fue a su salud mental. Dice que en esos casi cinco meses no los dejaban salir de la celda excepto para interrogarlos o cuando había algún problema. «Llega el punto en que te pierdes a ti mismo y empiezas a cuestionar, y te vuelves como los locos ahí dentro».

Además, Estrella narró que el peor momento ocurrió cuando llegó la fecha de la boda de su hijo y los demás prisioneros le mostraron solidaridad. «Yo no podía ir y él estaba esperando por mí. Yo le decía a los muchachos ‘él me va a perdonar’, y decían, sí, está bien, quédate tranquilo», resaltó.

«En todo momento pensamos que nos iban a limpiar, ósea, a matar. Porque, como ellos decían, ‘nadie sabe que tú estás aquí. Y nosotros podemos hacer lo que queramos contigo. Y nadie va a saber nada’”, cuenta. “Había gente que nunca la volvías a ver», añadió.

Incluso el día de su liberación no sabía que los iban a soltar. “Nunca supimos que íbamos a salir”.

Ese día uno de los guardias les dijo: “Prepárense, les vamos a dar un uniforme nuevo y los vamos a afeitar bien bonito”. No obstante, todos pensaron que se trataba de otra grabación para lo que llamaban “videos de propaganda”. Al respecto, señalaron que el personal de la prisión les hizo grabar en ocasiones registros en lo que tenían que decir que estaban bien y que los alimentaban.

Antes de su reclusión, Estrella trabajó como científico en compañías farmacéuticas. Pero ahora se enfoca en su recuperación.