VIDEO VIRAL: El policía que retuvo documentos de un gandolero «sin motivo alguno» y lo que dice la fiscalía

Un funcionario de la Policía Municipal de Juan José Mora, en el estado Carabobo, será investigado por, presuntamente, retener «sin motivo alguno» los documentos del conductor de una gandola.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó en sus redes sociales sobre el caso. También publicó el video, en donde se aprecia el momento en el que el policía estaba en una moto con los documentos del conductor.

«Hágame la multa. Usted no me va a llevar al comando y me va a llevar los papeles. Está solo, no está identificado y esa moto no es del gobierno. No se me vaya a llevar los papeles», dijo el conductor, claramente indignado.

En las imágenes se ve que el policía le indica que llevará los documentos al módulo del organismo. Sin embargo, el conductor se negó, recordando que, en caso de haber cometido una infracción, debe darle la multa en el lugar.

Mientras que la gandola estaba en medio de la vía, el conductor insistió al policía en que no podía llevarse los documentos. El agente, por su parte, sacó su teléfono para grabar al ciudadano que denunciaba la presunta arbitrariedad.

POLICÍA SERÍA SANCIONADO

El video se viralizó en redes sociales y causó la indignación de varios internautas. Poco después, Saab confirmó que la Fiscalía 13 iba a investigar y «sancionar» al policía que retuvo al conductor.

«Un funcionario de la Policía Municipal de Juan José Mora, retiene de manera arbitraria al conductor de una gandola y lo despoja de sus documentos, sin motivo alguno», dijo Saab, quien aseguró que se hará «justicia».

Esta es la segunda ocasión en el mes en que funcionarios de la policía de Juan José Mora se ven envueltos en una investigación. A finales de la semana pasada, dos agentes fueron detenidos por, presuntamente, ejecutar extrajudicialmente a un adolescente de 16 años.