Rubio anunció el envío de otros presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este domingo que otros presuntos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha arribaron a El Salvador, como parte del acuerdo de deportación que mantienen ambas naciones.

En su cuenta de X (Twitter), Rubio indicó que enviaron al país centroamericano a 10 supuestos integrantes de dichas pandillas.

«Anoche llegaron a El Salvador otros 10 delincuentes de las organizaciones terroristas extranjeras MS-13 y Tren de Aragua. La alianza entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele se ha convertido en un ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio», aseveró.

Sin embargo, el secretario de Estado no dio detalles de cuántos miembros exactos de la banda criminal de origen venezolano se enviaron a El Salvador. Tampoco reveló sus nombres, manteniendo así la opacidad en torno a este tema.

A diferencia de otras ocasiones, ninguno de los gobiernos ha compartido imágenes de la llegada de este nuevo lote de deportados.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025