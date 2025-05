Masacre familiar en Uruguay: Asesinó a su esposa e hija con discapacidad, apuñaló a sus otras dos niñas y se quitó la vida

Un hombre de 43 años asesinó a su esposa e hija de 16 años de varias puñaladas e hirió a sus otras dos hijas de 12 y 9 años antes de quitarse la vida en Uruguay.

La policía acudió al hogar tres horas después de la tragedia y encontró a las dos niñas heridas, así como los tres cadáveres en el interior de la vivienda. De inmediato trasladaron a las menores a un centro de salud local donde las estabilizaron.

Los organismos de seguridad indicaron que arribaron a la casa por un posible incendio. Cuando ingresaron encontraron un mechero cerca de la hornilla de gas. Los investigadores creen que el padre de las niñas intentaba prender fuego a toda la casa.

El subjefe de Policía de Durazno, Alexis Duarte, relató al Canal 10 que dentro de la casa había un “gran desorden”.

Con respecto a la adolescente asesinada, tenía discapacidad. Las autoridades tenían dos informes de 2016 y 2017 en el que alertaban sobre una posible «mala atención» hacia ella. No obstante, Duarte señaló que esos hechos no pasaron a mayores. Además, añadió que no hubo ningún elemento que indicara que podía ocurrir una tragedia. “No hay ningún tipo de denuncia entre la pareja”, detalló el funcionario.

Sobre la niña de nueve años, trascendió que está en estado grave, pero estable en cuidados intensivos. La de 12 recibió 10 puñaladas por parte de su padre y también se encuentra estable en un centro de salud con un diagnóstico reservado.

Una vecina y comerciante del barrio donde sucedió la tragedia contó a Canal 10 que conocía a la familia desde hace muchos años y que quedó impactada por el crimen. “Una de las nenas es compañera de mi nieta en la escuela. Era un matrimonio muy unido, siempre juntos. Ellos eran bien. No sé qué pudo haber pasado”, comentó.