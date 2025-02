Escándalo en Argentina: Milei promocionó una criptomoneda y todo terminó siendo una estafa, muchos perdieron sus ahorros

El presidente de Argentina, Javier Milei, está en el centro de la polémica en su país, luego de que promocionara una criptomoneda de nombre «$LIBRA» que, tras subir brevemente, terminó siendo una estafa al desplomarse y hacer que muchos perdieran sus ahorros.

El mandatario hizo la promoción de esta moneda virtual en su cuenta de X (Twitter) el 14 de febrero. «La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina», destacó.

Pero tras resultar una estafa dicha criptomoneda, Milei salió al paso el sábado en sus redes sociales para desvincularse del supuesto emprendimiento.

«Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)», alegó Milei.

Asimismo, envió un mensaje a sus opositores que buscan «aprovecharse» de la situación. «A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo», acotó.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

MUCHOS PERDIERON LO AHORRADO

Tras este escándalo, se conoció que muchos perdieron lo que tenían ahorrado. Por ejemplo, Ape, un influencer financiero de EEUU, dijo estar en bancarrota tras ello. «¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierd*s! ¡Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!», manifestó, reseñó El Destape.

Otros influencers y ciudadanos comunes también perdieron lo invertido. Según el sitio Dex Screener, la operación ocasionó pérdidas de entre 80 y 100 millones de dólares

Luego de este descalabro, Milei ordenó investigar el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Al mismo tiempo, la oposición en Argentina exige un juicio político contra el gobernante por este hecho.