El nuevo dardo de Bukele contra Petro: «Se toma un par de tragos y causa una crisis geopolítica»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió una vez más en contra de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien acusó de «causar una crisis geopolítica» con Estados Unidos tras «tomar un par de tragos».

Bukele participó el domingo en una cena con empresarios salvadoreños. Durante el encuentro, Bukele recordó el impasse que tuvo Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las deportaciones de migrantes colombianos.

«Yo les decía a unos amigos empresarios de Colombia, que ha de ser un poco difícil que un día están bien y al día siguiente el presidente que se tomó un par de tragos más, y hay una crisis geopolítica», dijo Bukele entre las risas de los asistentes.

Bukele no dudó en compararse con el mandatario colombiano, quien fue criticado por su gestión de la crisis diplomática con Washington. «Gracias a Dios, yo no tomo y tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, la mejor», acotó.

BUKELE DESTACÓ SU GESTIÓN

El mandatario salvadoreño destacó ante los empresarios la estabilidad vigente en El Salvador. Durante su gestión se logró eliminar el problema de las pandillas, lo cual permitiría mejorar la situación económica del país.

«Si estoy en Colombia, que tiene uno de los mejores empresariados de Latinoamérica, pero de repente el Gobierno hace algo malo y me pone en crisis el negocio, me devalúa la moneda y pierdo 20 % de mis depósitos en un día. En El Salvador no pasa eso», dijo.

🇸🇻🇨🇴🇺🇸 | Bukele se burla de Petro: “Qué difícil debe ser tener un presidente que se toma un par de tragos y causa una crisis geopolítica. Menos mal yo no tomo y tenemos buenas relaciones con EE.UU.” pic.twitter.com/TWQAop7JJ9 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 24, 2025



No se trata de la primera vez que Bukele critica directamente a Petro. A finales de 2023, se mofó del mandatario colombiano después de que lamentara la victoria electoral de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas.

Por su parte, Petro criticó hace dos años la estrategia de seguridad salvadoreña, al calificar de «campo de concentración» al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Bukele defendió su gestión y cuestionó la situación de la guerrilla y bandas en Colombia.