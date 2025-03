Conmoción en México: Niño de 9 años salió a jugar videojuegos y lo hallaron muerto dentro de la casa de un vecino

El asesinato de un niño de nueve años, conocido como Toñito en San Pedro Zictepec, ha causado conmoción en México, luego de que el menor desapareciera minutos después de salir de su casa para ir a jugar videojuegos en un local.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo y tras su desaparición, organismos de seguridad se trasladaron a la zona para iniciar una intensa búsqueda.

No obstante, horas después vecinos de la zona encontraron el cuerpo sin vida del niño muy cerca de su residencia, a tan solo cuatro casas de donde lo vieron la última vez con vida.

«Fui al negocio (de los videojuegos) y me dieron una versión que se había ido con un vecinito. Pero fui a preguntar y no era así (…) después que lo asesinaron lo subieron al tercer piso de la casa. Ya hasta las lágrimas se me acabaron», dijo Martha Pedraza, la abuela del menor en entrevista con Telemundo.

En el lugar notaron que un vecino de la víctima identificado como Mario “N”, de 30 años de edad, mostró un comportamiento sospechoso al notar la presencia de los funcionarios, por lo que procedieron a realizarle una inspección.

El hombre en cuestión portaba un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros, razón por la cual lo detuvieron como sospechoso de la desaparición. Además, después se conoció que el sujeto trataba de disimular lo ocurrido al participar en los operativos de búsqueda.

Tras el hallazgo, los investigadores siguieron manejando la teoría de que Mario “N”, vecino de la víctima, sería el principal sospechoso por el asesinato. Hasta el lugar se trasladaron peritos de criminalística para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, reseñó Infobae.

De igual forma, las autoridades brindaron resguardo al sospechoso privado de libertad para evitar cualquier tipo de linchamiento.