Llegó a su fin el caso de Luis Rubiales: Esta es la multa que deberá pagar por el polémico beso a Jenni Hermoso

La justicia española condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a pagar una multa de 10.800 euros por el delito de agresión sexual, tras el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial de Fútbol en Sídney el 20 de agosto de 2023.

El juez José Manuel Fernández-Prieto absolvió a Rubiales del delito de coacciones, así como a los otros acusados en el caso: el exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda; el exdirector de fútbol, Albert Luque y el exresponsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera.

El juez indicó que «la acción de dar un beso en la boca a la mujer tiene una clara connotación sexual, y no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad».Además, ha subrayado que «el propio acusado» demuestra «con sus propios actos» que no acostumbra a dar besos en la boca «como forma habitual de saludo».

La sentencia también impone a Rubiales una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

El proceso judicial se centró en determinar si el beso, que generó un gran revuelo mediático y social, había sido un acto no consentido y si existieron presiones posteriores para que Hermoso restara importancia al incidente.

La Fiscalía había solicitado para Rubiales una pena total de 2 años y 6 meses de cárcel: un año por agresión sexual y otro año y medio por coacciones. Para los otros acusados, la solicitud fue de 1 año y 6 meses de prisión por coacciones.

Pese a la sentencia condenatoria, Rubiales declaró a la agencia EFE que seguirá luchando y recurrirá la decisión del Juzgado Central Penal.

La Federación de Mujeres Progresistas, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de las mujeres en España, dijo que estaba “profundamente decepcionada” por la sentencia.

El fallo “refuerza la desconfianza en el sistema judicial envalentona a los agresores”, dijo la organización sin fines de lucro en las redes sociales .