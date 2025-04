«Huele muy mal, puede pedirle que se ponga desodorante»: El insólito reclamo de una tenista sobre su rival que se viralizó

La tenista británica Harriet Dart se ha vuelto viral luego de hacer un comentario a la jueza de silla durante un partido en la primera ronda del Abierto de Rouen ante la francesa Lois Boisson.

En pleno partido, la deportista se acercó para hacer un reclamo sobre su rival. «¿Puede decirle (a Boisson) que se ponga desodorante? Porque huele muy mal», le comentó.

Para su mala suerte los micrófonos que transmitían el partido captaron el audio y no tardó en hacerse tendencia. Después de que las imágenes se difundieran en las redes sociales, Dart publicó una disculpa en Instagram.

Harriet Dart asked the umpire to tell her opponent to wear deodorant 😳

She lost the match 6-0 6-3

(h/t @popalorena)

pic.twitter.com/kk5Wm69jTd

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025