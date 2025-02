«Todos somos venezolanos»: El mensaje viral de Carlos Vives antes de presentarse en Viña del Mar

El reconocido cantante Carlos Vives mostró su apoyo a los venezolanos luego de la polémica que se armó con el comediante George Harris en el Festival de Viña del Mar.

El colombiano se presentó este miércoles en la Quinta Vergara, sin embargo, horas antes de subir a la tarima, aseguró que «todos somos venezolanos» en un gesto de solidaridad y hermandad.

“Los queremos demasiado, tú sabes que todos somos venezolanos, tú y yo», indicó Vives a Osman Aray durante una rueda de prensa.

Las palabras de Carlos Vives se viralizaron en redes en medio de lo ocurrido con George Harris en la que fue abucheado durante su presentación. Vale recordar que el director del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández denunció que ese día hubo xenofobia en la Quinta Vergara.

«Por supuesto que hubo xenofobia, aquí hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba y fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos organizados. Quiero ser muy enfático, un pequeño grupo de chilenos desubicados. La mayoría no somos así, yo se lo dije a él cuando empezó esto ‘te quiero contar que no todos los chilenos somos así’. Hay gente que se divierte haciendo esto y le hace daño a la gente», aseveró.

«Sentimos que están sucediendo cosas completamente fuera del espectáculo. No tenía la culpa el comediante, no tenía la culpa la producción, había un grupo de personas organizadas que estaban desordenando todo y se preocuparon de funarlo cuando en realidad no se lo merecía», denunció.