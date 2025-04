Ratas y basura: Filtran videos del hallazgo de los cadáveres de Gene Hackman y su esposa

Las autoridades locales publicaron este miércoles los videos policiales del momento en el que encontraron los cuerpos del legendario actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, en su casa en Nuevo México, Estados Unidos.

El Departamento del Sheriff del condado de Santa Fe dio a conocer los informes sobre las muertes de Hackman y su esposa. También difundió el material audiovisual del hallazgo, revelando la condiciones en las que murieron.

Heartbreaking police bodycam footage shows Gene Hackman's dog was protecting the body of his wife as police entered their home. US authorities released the video of officers responding to the call more than a week after the couple died in their home in February.



Los agentes de seguridad ingresaron a la vivienda y encontraron un ambiente desordenado, con basura y hasta ratas. En los videos se aprecia que las habitaciones son un caos, llenas de pertenencias personales, cajas, libros, ropa y medicamentos.

Uno de los policías dijo a su compañero que era la casa de Gene Hackman. Otro de los policías destacó que había un extraño olor en la vivienda y poco después encontraron el cadáver de Arakawa en una habitación.

En los videos también destacó que uno de los perros de la pareja estaba custodiando el cuerpo de Arakawa. El informe reveló que las mascotas, Bear y Nikita, ayudaron a los agentes a encontrar los cadáveres.

NEW: Video from Gene Hackman's home shows deputies near Betsy Arakawa's body and their dog standing nearby

Gene Hackman, 95, and his wife Betsy Arakawa, 65, were found dead at their New Mexico home on February 26

'Poor guy, he's sad,' one of the investigators said of the dog…

