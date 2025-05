¿Quién es la actriz venezolana que está brillando en «El Eternauta», la serie más popular de Netflix?

«El Eternauta» se ha convertido en la serie más popular de Netflix en la última semana. La misma está basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y cuenta con la participación de la actriz venezolana Orianna Cárdenas.

Cárdenas está radicada en Argentina desde hace siete años y es una de las caras más destacadas en la serie al interpretar a Inga, una repartidora que se une al grupo de supervivientes liderado por Juan Salvo (Ricardo Darín) tras una invasión alienígena en Buenos Aires.

«Sigo en las nubes. Para mí, aún sigo procesando un poco todo, es mi sueño más grande vuelto realidad. Me gané una familia argentina preciosa, el cariño de mucha gente linda, haber podido poner un granito de arena para mi país, haber estado en El Eternauta el cual es una de mis historias favoritas de mi segundo hogar, Argentina. Gracias infinitas por creer en mí y gracias a Inga por dejarme darle vida», expresó en sus redes.

EL ETERNAUTA: SUEÑO CUMPLIDO

Destacó que fue un sueño hecho realidad trabajar bajo la dirección de Bruno Stagnaro. «Es una persona increíble, enfocada en cada detalle y me permitió aportar algo de mí al personaje», indicó a Informe21.

«Nunca supe si estaría a la altura, pero disfruté cada momento. Ahora somos una familia», manifestó.

Orianna Cárdenas definió a su personaje como una mujer «resiliente, audaz, guerrera y venezolana».

«Un viaje que comenzó con muchas ganas, corazón, esfuerzo y dedicación. Para mí, El Eternauta no es solo una historieta, es parte de la historia argentina, mi segundo hogar. Un héroe que no batalla solo, sino entre todos. Porque en esta aventura, lo que salva no es un superpoder, es el hacerle frente juntos. Una joya nacional que nos recuerda que el verdadero poder está en el colectivo, en el nosotros», apuntó.

La serie relata cómo una “nevada mortal” extermina a la población y revela una invasión extraterrestre.