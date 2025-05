«He estado asustado»: Raphael habló del ACV que sufrió y del giro que dará su carrera

El cantante español Raphael, que fue hospitalizado en diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), rompió este viernes el silencio y relató cómo fueron los complicados momentos en el hospital.

Raphael, de 81 años, rememoró ese 17 de diciembre, cuando comenzó a sentir un severo malestar mientras grababa una entrevista especial. «Me acuerdo de querer hablar y decir otra cosa; ahí ya sabía que tenía problemas», afirmó.

«Si te lo digo (que no me asusté) estoy mintiendo, pero si te digo que he estado asustado, pues tampoco», expuso Raphael, quien comenzó a recuperar su agenda profesional, cuatro meses después de salir del hospital.

Aunque sabía que había un problema con su cuerpo, Raphael aseguró que está «acostumbrado a afrontar las cosas desde el principio». Sin embargo, cuando supe el diagnóstico, todo cambió.

«No puedo jugar a que no me importó (el diagnóstico). Es otro sentimiento, es que acepto lo que me está pasando, un ‘póngale remedio’. (…) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte», explicó Raphael.

RAPHAEL: «ESTOY MUY BIEN»

Millones de fanáticos quedaron sorprendidos cuando Raphael anunció un nuevo concierto para el 15 de junio en España. Al respecto, el cantante subrayó que su regreso a los escenarios recibió el consentimiento de los médicos.

«Yo no me muevo si a ellos no les gusta la cuestión, porque esto es muy serio», expuso Raphael, a la vez que confirmó que el trasplante de hígado que recibió en el 2003 no se vio afectado por el ACV y «está como el primer día».

Raphael aclaró que, aunque «está muy bien», bajará la intensidad de su carrera y hará un concierto a la semana. «Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo. Yo quiero estar en todos mientras Dios me dejé», concluyó.