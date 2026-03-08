VIDEOS: El impresionante recibimiento al exalcalde Ernesto Paraqueima en El Tigre tras casi tres años detenido

El exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, fue recibido por una multitud de personas en esa población anzoatiguense este sábado, luego de que días atrás se concretara su liberación plena tras casi tres años detenido por «incitación al odio».

En videos difundidos en las últimas horas, se aprecia como un gran contingente de simpatizantes le dan la bienvenida a su tierra. Estos se organizaron para realizar una caravana que acompañó a la exautoridad municipal. Incluso, algunos llevaron globos para celebrar su retorno.

Además, un importante número de personas en motos acompañó a Paraqueima a su llegada mientras hacían sonar sus cornetas. Desde la camioneta donde viajaba, el exalcalde saludó a los ciudadanos en su recorrido.

Al bajarse del vehículo, numerosas personas abordaron a Paraqueima para abrazarlo con efusividad y alegría. De inmediato, comenzó a recorrer a pie, acompañado de sus simpatizantes.

DECLARACIONES DEL EXALCALDE EN EL TIGRE

Posteriormente, Paraqueima rindió unas palabras ante los ciudadanos, a quienes hizo un llamado a «amar a su ciudad». «Lo tenemos que hacer igual que con nuestra familia. Yo los invito a que luchemos por ella. El ejemplo que damos hoy es un ejemplo para Venezuela», agregó.

Asimismo, descartó que haya vuelto con «planes de venganza». «Los enemigos y también personas que estuvieron en contra mía, se han convertido en el tiempo en mis mejores amigos. Es decir, yo tengo la capacidad rápida de perdonar porque el único perfecto es Dios y todos nos equivocamos», sumó.

Finalmente, llamó a todos a «rechazar a todo aquello que nos divide». «Llamo a la unidad de los partidos, de las mujeres, de hombres, de los jóvenes. ¿Qué nos une? La patria, Venezuela, El Tigre», sentenció Paraqueima.

Cabe recordar que la detención de Paraqueima ocurrió a mediados de 2023 tras una serie de polémicas relacionadas con sus declaraciones públicas y gestiones administrativas en el estado Anzoátegui.