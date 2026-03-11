VIDEO VIRAL: Venado en busca de agua fue avistado en Caracas, podría deberse al «tiempo de sequía»

Un venado fue avistado este miércoles en el oeste del municipio Libertador de Caracas mientras buscaba agua por el «tiempo de sequía». El video se viralizó en redes sociales.

Los paramédicos ‘Ángeles de la Autopista’ publicaron en Instagram el video grabado en las inmediaciones de las montañas entre Montalbán y Caricuao. En las imágenes se aprecia al venado en las aguas del río Guaire.

Aparentemente, el venado salió de su hábitat natural durante la época seca en el territorio venezolano. Ante las dificultades por conseguir agua, el mamífero bajó hasta la zona urbana en búsqueda del líquido.

«Los paramédicos realizaron un recorrido para retirarlo a su hábitat (por seguridad y protección), pero no fue encontrado», detalló el organismo, adscrito al Ministerio de Transporte.

BUSCAN AL VENADO

El animal fue avistado en la mañana de este 11 de marzo, pero, hasta el momento, se desconoce su paradero. «Si lo ves, no dudes en llamar a las autoridades», indicaron los paramédicos.

Los organismos de emergencias también contactaron con el personal de seguridad de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ubicada en Montalbán, «para que estén atentos en sus zonas aledañas».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEOS: DEVASTADOR INCENDIO AFECTÓ MÁS DE 100 HECTÁREAS EN EL PARQUE HENRI PITTIER, ESTE ES EL PLAN DE EMERGENCIA

Junto al personal de la UCAB, los paramédicos pondrán envases de agua en las inmediaciones y linderos de la montaña. Así pues, el venado y otros animales se podrán hidratar sin exponerse en zonas más urbanizadas.

En Caracas se pueden observar venados de la especie Mazama americana, también conocido como matacán. Aunque se encuentran especialmente en el parque nacional El Ávila, también habita en otras montañas de la ciudad.