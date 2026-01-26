Venezuela

VIDEO SENSIBLE: Delfín «cabeza de melón» sin vida sorprendió a bañistas al encallar en la Bahía de Patanemo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los organismos de emergencias levantaron este fin de semana el cuerpo de un delfín de cabeza de melón en la playa de Bahía de Patanemo, en el estado Carabobo. El ejemplar tenía casi cuatro metros de longitud e impactó a los bañistas.

Los hechos se dieron en la tarde del domingo, 25 de enero, cuando bañistas vieron un gran animal en la costa de la playa. Al acercarse, se percataron de que se trataba de un delfín, de nombre científico Peponocephala electra, de acuerdo a Jacobo Vidarte.

Funcionarios de la Dirección de Espacios Acuáticos (DPEA) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se desplazaron hasta esta playa turística para verificar el estado del delfín y controlar la situación.


El director de la DPEA, Juan Carlos Romeo Herrera, encabezó el procedimiento. A pesar de la pronta respuesta de las autoridades, el delfín se encontraba sin signos vitales, de acuerdo al medio Notitarde.

CUERPO DEL DELFÍN

Además de los funcionarios de Espacios Acuáticos, hubo representantes del Ministerio de Ecosocialismo, el Cuerpo de Bomberos Marinos y del Instituto Nacional de Parques (Inparques).

Las autoridades precisaron que el delfín tenía 3,9 metros de longitud, lo que supera a los registros históricos. Aunque el animal ya estaba muerto cuando llegó a la playa, su tamaño impactó a los testigos.

El cuerpo del delfín fue trasladado a la Base Naval de Puerto Cabello con apoyo de lancheros de la zona. Ahora un grupo de veterinarios harán los análisis pertinentes paa determinar la causa de muerte.

