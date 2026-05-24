VIDEO: Ruptura de otra tubería matriz causó estragos en sectores del municipio Baruta

La mañana de este domingo, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó de la ruptura de la tubería matriz de Hidroven, en la urbanización Santa Paula, lo cual ha afectado el tráfico de vehículos por la zona.

La avería se produjo entre Santa Paula y la calle El Limón según informó González en sus redes sociales.

“Por ruptura de tubería matriz de @hidroven__ve a la altura de Santa Paula, se activa un canal de contraflujo sentido Chuao (entre Santa Paula y la calle El Limón)”, publicó el alcalde.

Igualmente, informó que funcionaros de la policía municipal y de Protección Civil de Baruta se encuentran en el lugar.

González indicó que se reportó el caso a los a Hidroven para “iniciar reparaciones”.

Por su parte, el concejal baruteño, Luis Eduardo Aguilar, confirmó que la avería se reportó a “los entes encargados”.

También explicó que se trata de “una tubería de 72 pulgadas ubicada en el Boulevard de El Cafetal, entre las calles Morao y El Limón”.

En consecuencia, indicó que “se realizará una interrupción temporal del servicio en el Tuy II Norte”.

EL CASO DE VIZCAYA

Por otro lado, el alcalde González también informo de otra tubería rota que está en reparación, pero en la urbanización Vizcaya.

Explicó que esa avería no se ha reparado, porque ubicaron más estructuras que reparar.

“Les informo que, para esta hora, no se han culminado los trabajos en la tubería de 36” a la altura de Vizcaya. Anoche se ubicaron otras tuberías y bancadas que no estaban localizadas cuando se realizó al levantamiento de los servicios”, dijo el alcalde también por X (Twitter).

“Debido a esto, tuvieran que realizar parte de la excavación a mano, generando retrasos en los trabajos que estaban pautados para terminar en horas de la mañana de hoy”, agregó.

Alertó a los habitantes de esas zonas de Baruta que “los trabajos se extenderán hasta las 7 PM de hoy, domingo 24 de mayo, por lo que el paso vehicular continuará cerrado”.