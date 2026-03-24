EN VIDEO: AN designó de Arianny Seijo como nueva procuradora general del país

(EFE).- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 24 de marzo, la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, tras una solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La designación del procurador general de Venezuela, un funcionario encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, es una potestad del presidente o presidenta del país. Según la Constitución venezolana, con la posterior autorización de la AN.

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RENUNCIA DEL PROCURADOR

El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo, luego de más de una década al frente de este despacho, informó este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Muñoz, encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales de Venezuela, dentro y fuera de sus fronteras, fue designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2015 y ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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