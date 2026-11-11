«Que no los engañen»: Topo Aztecas denunciaron a impostores que reciben donaciones en La Guaira

El experimentado rescatista mexicano, Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, denunció a personas que estarían recibiendo donaciones en nombre del grupo y señaló que los únicos donativos los están recibiendo en su centro de comando.

«Estoy ahora descalificando a una mujer que llega a Coral Beach a recibir insumos para Topos Aztecas. Yo soy el Topo Mayor y el único lugar donde podemos recibir insumos es en Coral Beach en nuestro centro de comando y el encargado de Topos Azteca en Venezuela es Anthony Maya», dijo Méndez en un video.

«No hay otra representación, que no los engañen. Pueden llevar el overol, pero yo descalifico a alguien que esté fuera del centro de comando de Coral Beach», añadió.

En otro clip, reiteró que estos estafadores incluso podrían tener el uniforme de los Topos. «Si aparecen otras personas con el overol de Topos son farsantes, no son parte de nosotros. Por favor, no se confundan, venga a Coral Beach para cualquier aclaración».

En este sentido, Maya aclaró que tampoco están recibiendo donaciones en efectivo. «Familia, algo muy importante, estamos ubicados en Los Corales. Nuestro centro de comando es el Centro de Comando Los Topos Azteca. Señores, no hay otro centro de comando. El único centro de comando de nosotros es en Los Corales».

«Algo muy importante, nosotros no pedimos dinero en redes sociales y mucho menos estamos colocando pago móvil recogiendo dinero», concluyó.