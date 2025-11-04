Periodista Joan Camargo recuperó su libertad, confirma el SNTP

El periodista de sucesos Joan Camargo, recuperó su libertad la tarde de este martes 4 de noviembre.

La información fue dada a conocer por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), desde donde hacían seguimiento al caso.

«Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este #04Nov», indicaron.

Además detallaron que «desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas».

#AlertaSNTP | Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este #04Nov.

— SNTP (@sntpvenezuela) November 4, 2025

El comunicador social Joan Camargo, había sido abordado por sujetos vestidos de negro en horas de la mañana del pasado jueves 30 de agosto, cuando salió de su casa ubicada en Cotiza, municipio Libertador.

La denuncia había sido hecha por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en conjunto con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en la ciudad de Caracas, desde donde se llevaba un conteo de las horas de detención.

La madre del comunicador, María Dolores Rodríguez, exigió mediante un video difundido en redes sociales, la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad.

«¿Dónde se encuentra mi hijo? Son cinco días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está, pero no tengo respuestas. Yo quiero saber dónde se encuentra él, que me den una información de ¿cómo está?, ¿cómo se siente?», comentó.