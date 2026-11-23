La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) impugnó este lunes a diez candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -que va a ser renovado por ser señalado de ser afín al chavismo-, al considerar que responden a órdenes del Gobierno y que son personas que han amparado violaciones a derechos humanos contra detenidos por temas políticos en el país.

Según el documento entregado por el Clipp al Comité de Postulaciones Judiciales, los jueces señalados han «intervenido de manera directa, reiterada y documentada en causas penales y militares con motivaciones políticas acompañadas y sistematizadas por nuestra organización, careciendo manifiestamente de los requisitos constitucionales y legales de reconocida honorabilidad, buena reputación y competencia».

En la lista figura Yovani Rodríguez Cantero, a quien el Clipp identifica como «el operador judicial con mayor volumen de causas -unas 50-» relacionadas a la «imposición automática» de órdenes de detención, «negativa reiterada de medidas cautelares sustitutivas pese a graves cuadros clínicos», aplazamiento de audiencias «que vulneran el plazo razonable» y obstaculización de defensa privada.

Entre los impugnados también figuran Carmen Betancourt, Dulce Peñaloza y Ramón Pire, por «vulneraciones graves al debido proceso, detenciones arbitrarias, negativa de tutela judicial efectiva y convalidación de actuaciones violatorias de derechos humanos».

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Igualmente, el Clipp impugnó a Carol Bealexis Padilla; Katherine Harrington, sancionada por EE.UU.; Hennit López, Dinora Joselin Bustamante, Yoffer Chacón Ramírez y Jesús Emilio Vásquez Quintero.

Estos aspirantes «están debidamente identificados en nuestros registros como personas que son cómplices de violaciones a los derechos humanos», dijo a EFE Sairam Rivas.

Rivas estuvo acompañada por una decena de personas que exigieron la libertad de los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, se contabilizan en 319.

«Muchos de ellos (los jueces) han estado implicados en graves violaciones al debido proceso, en lo que ha sido la transformación de un sistema judicial no para la independencia, sino para la persecución. Están también señalados en distintos informes de la misión de determinación de hechos de la ONU, identificados como partes de quienes han amparado estas graves violaciones a los derechos humanos», añadió la vocera del Comité.

En Venezuela está en marcha un proceso de renovación de toda la máxima corte, como parte de un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en el diálogo que se inició formalmente el pasado agosto, en el marco del plan de transición de Estados Unidos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

El plazo para las impugnaciones empezó el sábado y concluirá el próximo 5 de diciembre.

Con información EFE