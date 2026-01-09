ONG han confirmado solo 11 liberaciones de presos políticos, esta sería la lista

Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Caleidoscopio Humano han confirmado hasta el momento la liberación de 11 presos políticos tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez.

Mientras que el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que hasta ahora solo han podido corroborar ocho excarcelaciones de presos políticos.

En esta línea, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, indicó que se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como presos políticos.

Entre estas liberaciones se encuentra el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado.

Himiob también confirmó a horas de la medianoche la liberación del Sargento Mayor de Segunda del Ejército Nacional Bolivariano, Larry Osorio Chía, quien estaba en condición de preso político desde el 6 de agosto de 2021 por los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.

Estos nombres se suman a los cinco ciudadanos con pasaporte español, cuyas liberaciones se habían confirmado más temprano. Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35) los detuvieron en septiembre de 2024 en el estado Amazonas, donde se encontraban realizando un viaje turístico.

A Miguel Moreno Dapena (34), marinero y periodista, lo detuvieron en junio del año pasado tras la captura del buque cazatesoros N35, del que era tripulante, en aguas en litigio entre Venezuela y Guyana.

El cuarto español liberado sería Ernesto Gorbe Cardona (52), a quien habrían detenido en Valencia. Las autoridades venezolanas no llegaron a detallar de forma pública los cargos concretos que pesaban sobre él, y su caso se desarrolló con un perfil bajo hasta que su excarcelación ha sido incluida entre las confirmadas por el canciller de España.

Finalmente se encuentra la activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024 y defensora de derechos humanos con doble nacionalidad venezolana-española. En su caso tampoco trascendieron de forma detallada las acusaciones que pesaban sobre ella.

De acuerdo con las ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Caleidoscopio Humano los otros tres liberados que aún no figuran en la lista de Foro Penal serían:

Alejandro Rebolledo

Alfredo Alvarado

Franklin Alvarado

#ATENCIÓN 8:55 am Tras casi 24 horas del anuncio oficial de liberaciones de presos políticos en Venezuela, **solo hemos podido verificar 11 casos**, lo que representa **menos del 1 %** del total de personas injustamente privadas de libertad por razones políticas. Recordamos… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 9, 2026

«Solo hemos podido verificar 11 casos, lo que representa menos del 1 % del total de personas injustamente privadas de libertad por razones políticas. Recordamos que hasta el día de ayer teníamos identificadas al menos 1.011 personas detenidas por razones políticas en Venezuela», detalló Justicia Encuentro y Perdón.