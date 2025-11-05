Venezuela

«Nacida en nuestra tierra»: Revelaron la nueva camiseta que usará la Vinotinto

Vinotinto
Foto: Archivo

La Federación Venezolana de Fútbol presentó este miércoles la nueva camiseta oficial de la Vinotinto.

De acuerdo a la nota de prensa de la FVF, esta es «una prenda nacida de nuestra tierra, inspirada en las primeras formas que dieron origen a nuestro territorio».

«Esta camiseta es más que un uniforme deportivo: es una representación simbólica del país, de su gente y de la fuerza que nos une como identidad nacional», señaló el organismo.

@FVF_Oficial

LA CAMISETA DE LA VINOTINTO 

Asimismo, acotó que la nueva camiseta toma como fuente de inspiración a los tepuyes, formaciones geológicas milenarias que se elevan imponentes en el sur de Venezuela.

«Consideradas entre las estructuras más antiguas del planeta, los tepuyes simbolizan origen, permanencia y conexión con la tierra. A partir de sus formas, texturas y relieves, se construyó un template exclusivo de Adidas, diseñado especialmente para Venezuela. Incorpora un patrón gráfico en relieve que recorre la camiseta como un homenaje visual, expresado a través de una representación abstracta de los tepuyes que enaltece las pinturas corporales tradicionales de nuestros pueblos originarios», apuntó la FVF.

@FVF_Oficial

De igual forma, aclaró que el tradicional color Vinotinto se mantiene como protagonista.

Además, indican que uno de los elementos simbólicos del diseño es que las tres franjas ubicadas sobre los hombros están representadas en amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera nacional.

«Este detalle no solo enaltece el diseño, sino que rinde homenaje al símbolo que ha acompañado a nuestras selecciones en todos los momentos, en casa y en cada rincón del mundo donde ondea la pasión Vinotinto. La bandera es, y siempre será, parte esencial del alma de la selección», apuntó.

@FVF_Oficial

Mientras, en la parte posterior del cuello aparece la inscripción «La Vinotinto» en dorado.

La nueva camiseta saldrá a la venta este 6 de noviembre. Además, será estrenada por los jugadores de la selección durante la Fecha FIFA de noviembre cuando se enfrenten a Australia y Canadá.

«Más que un uniforme, esta camiseta representa a un país que se viste de identidad e historia con la mirada hacia el futuro», agregó la FVF.

