Maduro dice que la paz del país no depende de EEUU: «Que hagan lo que les dé la gana»

Nicolás Maduro aseguró este jueves que la «paz» de Venezuela no puede «depender» de lo que haga Estados Unidos, mientras este país refuerza el despliegue militar en el mar Caribe para, dice, hacer frente al narcotráfico.

Maduro encabezó una jornada de trabajo en la comuna Parque Caixa, en el estado Miranda. Durante su alocución, sostuvo que «la democracia nueva no puede imitar ningún modelo en el mundo».

«Ni la economía, ni la vida política, ni la vida social, ni la paz de Venezuela, puede depender de lo que escriban los gringos. Allá ellos con su complejo de superioridad que se creen supremacistas y acá nosotros garantizando la paz, prosperidad, y libertad», dijo.

Maduro sostuvo que el país «consiguió el camino» y la democracia «está renaciendo» en el país. «Es ejemplar, de ciclo completo, directa y para el pueblo, la democracia verdadera es la venezolana», añadió.

«Tenemos el sistema defensivo que o hemos puesto prueba todas estas semanas de amenazas de los gringos (…) Que ellos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables y nadie nos va a sacar del camino», agregó.

MADURO DEFIENDE LAS COMUNAS

Por otra parte, Maduro defendió el modelo comunal para el país, aunque pidió un «punto de equilibrio» con el Estado. «Ningún gobernador, ningún ministro puede venir a colonizar a las comunas», agregó.

«Los gobernadores y alcaldes están obligados a articularse con las Salas Autogobierno, para dirigir, trabajar y gestionar los recursos para fortalecer estas salas, pero sin colonizar a las comunas», añadió Maduro.

El líder del oficialismo sostuvo que este modelo permite concretar proyectos, propuestas y «trabajo articulado» entre la ciudadanía, a la vez que las comunas son «autónomas» y «libres». «Yo estoy resteado con el Estado Comunal democrático», concluyó.

Las declaraciones se dieron cuando Estados Unidos refuerza su despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».