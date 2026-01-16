Venezuela

Los tres cambios ministeriales que anunció Delcy Rodríguez este 16Ene

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una serie de cambios en su gabinete, designado tres nuevos ministros en las carteras de Ecosocialismo, Transporte y Comunicación e Información.

Rodríguez informó en sus redes sociales que Aníbal Coronado se desempañará como nuevo ministro de Transporte. «Agradecemos el compromiso y el trabajo del compañero Ramón Velásquez Araguayán, quien ha estado al frente de esta cartera ministerial», dijo.

Cabe destacar que Aníbal Coronado fue designado el lunes como ministro de Ecosocialismo, cartera que ocupó solo cinco días. Previamente, encabezó la cartera de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno (2024-2026).


Mientras tanto, Freddy Ñáñez, que se desempeñaba como ministro de Comunicación e Información desde septiembre de 2020, pasará a estar al frente de la cartera de Ecosocialismo. Se desconoce si seguirá presidiendo Venezolana de Televisión (VTV).

MINISTRO DE COMUNICACIÓN

Por otra parte, Delcy Rodríguez designó al comunicador Miguel Pérez Pirela, quien en los últimos meses entrevistó en varias ocasiones a Nicolás Maduro en su programa semanal, como nuevo ministro de Comunicación e Información.

«Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela», aseguró Rodríguez.

Pérez Pirela dirigió su propio programa Cayendo y Corriendo por casi una década por VTV, aunque hace unos años cesó su emisión. También ha colaborado con TeleSur y es el fundador del medio La Iguana TV.

Esta es la segunda serie de cambios ministeriales que realiza Rodríguez desde su juramentación, el 5 de enero. El pasado lunes, designó a Juan Escalona como nuevo ministro de Despacho de Presidencia, mientras que Coronado pasó a la cartera de Ecosocialismo. Ricardo Molina quedó fuera del gabinete ejecutivo.

