Lo que dijo la esposa de Nahuel Gallo tras los rumores de excarcelación del gendarme argentino

La esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en el país el 8 de diciembre de 2024, dijo desconocer su paradero, tras los rumores difundidos en las redes sociales sobre su posible excarcelación.

«A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias», escribió la mujer en una publicación realizada en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, abogó por la liberación «inmediata» de su esposo, con el cual pudo hablar este jueves 26 de marzo, por primera vez desde que fue detenido.

Por último, agradeció a todos los que muestran su preocupación por el injusto cautiverio al que ha sido sometido este gendarme argentino.

«Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía», dijo León para finalizar.

GALLO HABRÍA SIDO TRASLADADO A LUGAR DESCONOCIDO

Por su parte, el periodista Seir Contreras advirtió sobre el traslado de Nahuel Gallo a un lugar «desconocido». Esto habría ocurrido tras una supuesta visita diplomática a los presos políticos extranjeros recluidos en El Rodeo.

De acuerdo a lo publicado por Contreras en sus redes sociales, el gendarme argentino «se despidió de sus compañeros y fue trasladado con rumbo desconocido». No obstante, aseguró que Gallo estaría por recuperar su libertad.

445 DÍAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, anunció el jueves de esta semana que tras 445 días de «desaparición forzada» logró hablar telefónicamente con él.

«Me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes», indicó Gómez también a través de sus redes sociales, antes de agregar que «lo queremos libre, necesita estar con su familia».

La llamada ocurrió cuando la mujer estaba en una entrevista en Radio Del Plata hablando sobre la situación de su esposo. De pronto, empezó a sonar el teléfono y la venezolana dijo que tenía que contestar.

Minutos más tarde, Gómez regresó a la entrevista y confirmó que había hablado con Gallo. «Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado, pero creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa», pidió la mujer.