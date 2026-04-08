Las consecuencias de la llagada del periodo de lluvias en el país, según un experto

Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico, recordó que el periodo de lluvias en Venezuela comenzó formalmente con la llegada de abril, lo que generará varias consecuencias para el país.

Andrade detalló que el cambio en el clima se debe al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical. En ese sentido, la temporada secada concluye, dando paso a lluvias en todo el territorio nacional.

«Esta situación es la que origina prácticamente la mayor cantidad de lluvias en el país, conjuntamente con las ondas tropicales, que representan el otro elemento importante de la temporada», expuso Andrade en Noticiero Televisión.

El experto detalló que, tras la llegada de las lluvias, se espera un alivio de las condiciones climáticas. Por tanto, la humedad facilitará la disminución de los incendios forestales y ayudará a disipar la calima.

BENEFICIOS DE LAS LLUVIAS

Más allá de la reducción de los incendios y la calima, la llegada de las lluvias será beneficiosa para la ciudadanía. Específicamente, mejorará la calidad del aire que respiramos y la visibilidad en las ciudades.

Respecto a las temperaturas, Andrade detalló que las lluvias, por el momento, no tendrán un mayor impacto en el termómetro. Durante abril, se esperan unos 29 °C en promedio, similar a marzo.

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Igualmente, las lluvias pueden causar inundaciones y derrumbes. Ante este escenario, lo recomendable es poner en marcha las labores preventivas en el mantenimiento de drenajes y ríos para evitar tragedias naturales.

Incendios forestales han afectado varias zonas del país, incluyendo los parques nacionales El Ávila y Henri Pittier. Decenas de hectáreas se vieron envueltas en llamas, afectando la calidad del aire y visibilidad.