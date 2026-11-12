Federación Médica no se sumará al paro de salud del 16 de noviembre: «Está fuera de toda lógica»

La Federación Médica Venezolana (FMV) informó este miércoles que no se sumará al paro convocado por el sector salud para el próximo 16 de noviembre, alegando que está «fuera de toda lógica» la protesta.

El Comité Ejecutivo de la FMV evaluó la convocatoria del gremio de la salud para un paro nacional. En tal sentido, presidentes y delegados de colegios de médicos «confirmaron que no fueron consultados ni convocados para considerar dicha situación».

La FMV insistió en que no se tuvo «ningún acercamiento con los colegios de médicos» o la propia Federación. Ante este escenario, desde el organismo gremial se criticó la forma en que se ha dado la convocatoria.

«Sin quitarle las razones políticas y gremiales a los convocantes no médicos, plantear ahora un paro nacional de salud sin participación de nuestro gremio lo consideramos extemporáneo y fuera de toda lógica», apuntó la FMV.

Ante este escenario, la FMV subrayó que no apoyará la convocatoria. «En virtud de lo antes planteado, hemos decidido no participar en la actividad convocada para el 16 de noviembre», añadió.

FMV SE ENFOCARÁ EN OTRAS EXIGENCIAS

Desde la FMV afirmaron que buscan mantener el «nivel conflictivo» en otros temas. En ese sentido, se enfocarán en la exigencia de la Contratación Colectiva de Condiciones de Trabajo (CCCT), dotación hospitalaria y protección de médicos jubilados.

La FMV advirtió que los «hospitales están cerrados técnicamente» por el «holocausto a la salud». Mientras tanto, las «puertas (siguen) abiertas por la presencia de médicos comprometidos con la salud y la vida de nuestros semejantes».

A pesar de la negativa de la FMV, otros entes gremiales del sector mantienen la convocatoria. Según la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), hasta 300.000 trabajadores paralizarán sus actividades si no se alcanza un acuerdo sobre sus exigencias laborales.