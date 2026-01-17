Estos son los cinco tatuajes más deseados por las mujeres

Los tatuajes son una práctica ancestral que se remonta hasta el Neolítico y sigue presente en la actualidad. Hay distintos estilos, pasando desde el tradicional y realista hasta el blackwork o el japonés, al igual que tipos de diseños.

Aunque en el pasado los tatuajes estaban asociados con la masculinidad, en el presente hay numerosas mujeres con este tipo de arte en su piel. Gracias a Google Trends, se pueden conocer los estilos y lugares más populares entre ellas.

Las mujeres parecen preferir tatuajes en las manos, clavículas, cuello, espalda y piernas. Mientras tanto, sus diseños favoritos pasan por temáticas florales, mandalas o proyectos con una temática más personal.

TATUAJES PARA MUJERES

El medio argentino La Nación hizo búsquedas de tendencias en Internet y consultó con distintos especialistas. Así pues, hizo un listado con los cinco diseños más populares entre las mujeres:

Mariposa: estos tatuajes tienen distintos significados dependiendo del diseño, pero pueden significar expansión, renunciamiento, transición o búsqueda personal. También podrían simbolizar crecimiento, energía, calma o estabilidad.

Flores: en la amplia mayoría de los casos, esta clase de tatuajes representan belleza, aunque depende del tipo de flor y el color.

Madres: muchas mujeres buscan manifestar su cariño a sus madres o, en dado caso, por sus hijas, en la piel. Los tatuajes suelen ser una frase, fecha de nacimiento o silueta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ADORABLE VIDEO DE OTTO, EL PERRITO QUE SE VOLVIÓ VIRAL POR PAGAR EN UNA CARNICERÍA DE ARGENTINA

Ojos: estos tatuajes representan percepción, sabiduría, protección y conexión espiritual. Para muchos se trata de un amuleto contra las energías negativas.

Corazón: aunque algunas personas lo tatúan por amor romántico, en otras ocasiones significa pasión y conexión emocional. También puede ser un símbolo de cariño hacia un ser querido.