EN VIDEO: Se descarriló un tren del Metro de Caracas en los patios de mantenimiento en Propatria

Durante la mañana de este viernes, un tren del Metro de Caracas se descarriló y terminó impactando contra una cerca en los patios de mantenimiento en Propatria.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:27 de la mañana.

#5Jun | Reportan el descarrilamiento de un tren del Metro de Caracas en los patios de mantenimiento de Propatria. Se espera información oficial sobre el incidente. Video: @traficovv pic.twitter.com/IvZ0PVZrBS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 5, 2026

En un video divulgado en redes sociales se puede apreciar que por algún motivo el tren no se detuvo y terminó impactando contra la cerca perimetral del patio de mantenimiento.

Hasta el momento el Metro de Caracas no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con información preliminar, el incidente no dejó ningún herido.

Funcionarios bomberiles y de seguridad ya fueron reportados sobre el incidente y se dirigen hasta el lugar.

🚨 #Caracas | Un tren del Metro de Caracas se descarriló en las inmediaciones de Propatria y estuvo a punto de salir hacia la avenida Bolívar, según reportes preliminares difundidos en el lugar. pic.twitter.com/g7WQQ3PGzw — Thefountainvenz. (@edixon18175) June 5, 2026

ANTECEDENTE RECIENTE

Este nuevo descarrilamiento ocurre a menos de tres mes de que el pasado 15 de marzo se descarrilara un tren de los Valles del Tuy y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la transferencia con el Metro de Caracas, dejando un saldo de ocho personas heridas.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 1:30 de la tarde y requirió la presencia de las autoridades para desalojar el lugar y atender a varias personas que resultaron heridas durante el siniestro.

Por suerte, en el nuevo descarrilamiento ocurrido este viernes, el Metro no estaba prestando servicio comercial, aunque se desconoce si algún operador lo estaba manejando o si le estaban haciendo mantenimiento.