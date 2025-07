EN VIDEO: Rescataron a tres personas tras accidente aéreo en Amazonas, sigue operativo de búsqueda

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) rescataron este martes a tres personas tras un accidente aéreo ocurrido en el estado Amazonas.

De acuerdo a lo reseñado por Venezolana de Televisión (VTV), la aeronave sufrió una «falla técnica» cuando viajaba desde Puerto Ayacucho.

«La avioneta trasladaba a ciudadanos pertenecientes a la comunidad indígena Yanomami, quienes se dirigían a la localidad de Parima-B, en el municipio Alto Orinoco, pero una falla técnica hizo caer a la aeronave», indicó el reporte.

Incluso a través de imágenes difundidas por VTV se observan a las personas rescatadas siendo bajadas de un helicóptero militar en camillas.

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, indicó que a bordo de la aeronave iban al menos 10 personas, entre la tripulación, indígenas y personal médico. Sin embargo, se desconoce el estado actual del resto de los pasajeros.

«Lamentablemente no pudo cumplir su ruta y una falla los hizo caer. No sabemos en qué condiciones se encuentran el piloto y los pasajeros», comentó Rodríguez en horas de la mañana del martes.

La Fanb activó el operativo de búsqueda desde que reportaron el accidente aéreo y sus funcionarios se mantienen desplegados en el lugar.

#29Jul #Amazonas el gobernador de la entidad Miguel Rodríguez confirmó el siniestro de una aeronave que despegó de #PuertoAyacucho con destino a Parima B en el Municipio Alto Orinoco. El hecho ocurrió la mañana de este martes. Se esperan detalles. En la región hay lluvias pic.twitter.com/eUlUYOr2RC — 🇰𝕚𝕤𝕞𝕖 🇪𝕧𝕒𝕣𝕚𝕤𝕥𝕠® (@KismeOficial) July 29, 2025

ACCIDENTE AÉREO EN AMAZONAS

El medio local Radar de Amazonas informó que se trata de un Caravan, matrícula AMB4292, del Grupo Aéreo de Transporte Nº 9 de la Fuerza Aérea Bolivariana.

De acuerdo a lo publicado por el medio Mágica News, la aeronave debía haber aterrizado en Parima B pasadas las 9:00 a.m., y sobre las 10:30 a.m. no se tenía llegada ni reporte de la misma.

«Esta unidad aérea se encarga del apoyo a las comunidades del sur de Venezuela, realizando evacuaciones médicas y transporte de bienes como alimentos y medicinas», reseñó el medio.