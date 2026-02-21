Denuncian que cerca de 100 presos políticos iniciaron huelga de hambre en El Rodeo I

Alfredo Romero, director vicepresidente del Foro Penal, alertó este sábado que cerca de 100 presos políticos de El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre con la que buscan exigir libertad, pocas horas después de que se promulgara la ley de amnistía.

«Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. Estamos intentando verificar la situación», señaló Romero en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte, la abogada Tamara Suju dijo que, en su mayoría, son militares los que iniciaron la huelga de hambre en Rodeo I, «pero también hay civiles y extranjeros».

«Todos exigen libertad. Conocemos los castigos a los que son sometidos cuando protestan de esta forma. Entre ellos, la tortura del entubamiento y la celda de torturas del cuarto piso», añadió.

Posteriormente, indicó que la cifra de presos políticos que se sumaron a la protesta supera las 100 personas, aunque «otra fuente dice que son aproximadamente 180».

FAMILIA BADUEL ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN

Por su lado, Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel, alertó también que en Rodeo I varios presos políticos iniciaron la huelga de hambre. Esto, en medio de un esquema de visitas que calificó como restrictivo y de condiciones que describió como “propias de un centro de tortura”.

De igual manera, confirmó que algunos detenidos comenzaron la protesta y que a sus familiares les suspendieron las visitas de forma arbitraria. Esto, a las 48 horas de la aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

Baduel explicó que el acceso continúa realizándose a través de un vidrio, con comunicación por teléfono y por un lapso máximo de 15 minutos. Todo ello, bajo la presencia constante de custodios que, añadió, «intimidan tanto a los presos políticos como a sus allegados».

Baduel no dio detalles sobre la cifra exacta de presos políticos que estarían participando en la huelga de hambre.