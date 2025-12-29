Conmoción en Carabobo por ola de accidentes, confirman un muerto y más de 12 heridos

Los habitantes del estado Carabobo están conmocionados por una ola de accidentes de tránsito en la entidad este fin de semana. En apenas 12 horas, la serie de siniestros dejó un fallecido y 12 heridos.

Entre las 7 de la noche del sábado, 27 de diciembre, y las 7 de la mañana del domingo, 28 de diciembre, se dieron los accidentes. De acuerdo al medio regional Notitarde, en la mayoría de los siniestros se vieron involucradas motos.

Uno de los accidentes más descartables fue cuando un motorizado perdió el control cerca de la termoeléctrica en Morón, municipio Juan José Moran. Un hombre de 35 años, llamado Jairo José Acosta Jiménez, murió en el lugar.

Por su parte, tres personas resultaron heridas en un choque de motos en la vía hacia el barrio José Leonardo Chirinos, en la ciudad de Valencia. No hay detalles sobre las circunstancias del choque o la gravedad de las lesiones.

OTROS ACCIDENTES

Otras dos personas sufrieron lesiones en un siniestro en la Autopista del Este, en las inmediaciones del parque Fernando Peñalver. Hubo otros accidentes de este tipo en la rampa de incorporación a la autopista Sur.

Un hombre sufrió graves lesiones en otro accidente en la vía hacia Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo. A esto se sumó un siniestro en la localidad de Naguanagua, en donde resultaron heridas dos personas que iban a bordo de una moto.

El último informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) detalló que durante octubre ocurrieron más de 300 accidentes de tránsito, que dejaron 123 muertos y 453 heridos. El 53% de los vehículos involucrados en siniestros eran motos.