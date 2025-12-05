Cayó el monstruo de Maracaibo por las atrocidades que le hacía a su sobrinita cuando se quedaban solos

Las autoridades policiales capturaron a un septuagenario, identificado William Ramón Meleán Mestre, que habría abusado sexualmente de su sobrina de apenas 12 años en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.

De acuerdo a las investigaciones, la niña se quedó a solas en una residencia del barrio Panamericano. Aprovechando que estaban a solas, Meleán abordó a la menor de edad y luego abusó sexualmente de la pequeña.

La niña logró escapar de la vivienda y, apenas vio a su madre, acusó a Meleán de abusar de ella. Apenas unos minutos después, la mujer informó a la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), que se encargó de las pesquisas.

CAPTURA DE MELEÁN

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polimaracaibo pusieron en marcha las investigaciones. Gracias a las características brindadas por la denunciante, capturaron a Meleán.

El sospechoso fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica, producto de su avanzada edad. Una vez verificaron su estado, Meleán fue llevado hasta los calabozos de Polimaracaibo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABUELITA MURIÓ ARROLLADA EN LOS DOS CAMINOS, UNA CAMIONETA PARTICULAR SE QUEDÓ SIN FRENOS

Las autoridades pusieron el caso a la orden de una Fiscalía con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Se desconocen los cargos contra Meleán o si habrá una medida de privativa de libertad.

Los detectives continuarán con las investigaciones para conocer más detalles sobre las circunstancias del crimen o si hubo abusos previos por parte de Meleán. Hasta el momento, no hay detalles sobre el estado de salud de la niña.