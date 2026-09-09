Cavenez reveló la cantidad de vehículos que fueron vendidos hasta agosto en el país

La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) reveló este martes que se ha dado un importante crecimiento en las ventas de vehículos en el país y desde el sector automotor aspiran a superar las expectativas para este año.

Diversos gremios han confirmado una tendencia positiva y de recuperación durante este año. El sector automotor no está exento, puesto que, según cifras manejadas por Cavenez, este año fueron vendidos 36.855 vehículos en lo que va de año.

De acuerdo al medio especializado Banca y Negocios, las cifras evidencian un crecimiento del 70% entre enero y agosto, respecto al mismo periodo de 2025. Las ventas se dividen en 68,3% pasajeros y 31,7 % comerciales.

Estas cifras generaron altas expectativas en la Cavenez, que aspira mantener o hasta superar la proyección inicial de 50.000 vehículos en el año.

FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULOS

Eduardo Cáceres, presidente ejecutivo de Cavenez, indicó que el financiamiento es un aspecto crucial para la compra de vehículos. En tal sentido, afirmó que el gremio avanza en políticas para abrir líneas de créditos a los posibles compradores.

«Hemos mantenido conversaciones con bancos locales. La reactivación del crédito automotriz en el país representa un hito estratégico para el sector, pues consolida una sinergia institucional donde el sistema bancario trabaja junto a las empresas comercializadoras», apuntó.

Cáceres detalló que «se ha alcanzado un esquema estructurado de financiamiento, entre 18 y 48 meses». Estos planes se darían «tanto en las opciones financieras de las marcas y concesionarios como en el portafolio de los bancos».

Una de las principales medidas es alcanzar la «diversificación de la oferta vehicular» para «optimizar la accesibilidad». Con este conjunto de políticas, esperan renovar el envejecido parque automotor nacional.