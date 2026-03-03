2Mar | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados

En las últimas horas se han confirmado las excarcelaciones de nuevos presos políticos, que se suman a los liberados en días anteriores, tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez.

Cabe recordar que el gobierno anunció que desde diciembre han liberado a más de 800 presos políticos. No obstante, de momento solo se han podido confirmar todos estos nombres.

En esta línea, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como presos políticos.

LISTA DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

8 y 9 de enero:

1- Enrique Márquez (Confirmó Foro Penal)

2- Biagio Pilieri (Confirmó Foro Penal)

3- Andrés Martínez Adasme (español. Confirmó Foro Penal)

4- José María Basoa (español. Confirmó Foro Penal)

5- Miguel Moreno Dapena (español. Confirmó Foro Penal)

6- Ernesto Gorbe Cardona (español. Confirmó Foro Penal)

7- Rocío San Miguel (venezolana-española. Confirmó Foro Penal)

8- Larry Osorio (Confirmó Foro Penal)

9- Arelis Balza (Confirmó Foro Penal)

10- Alejandro Rebolledo (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

11- Alfredo Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

12- Franklin Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

10 de enero:

13. Virgilio Laverde (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

14- Wilfredo Araujo (Confirmó Realidad Helicoide)

15- Luigi Gasperin (Confirmó Realidad Helicoide).

16- Marco Bozo (Confirmó Realidad Helicoide)

17- Luis Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

18- Juan González (Confirmó Realidad Helicoide)

19- Edgard Guzmán (Confirmó Realidad Helicoide)

20- Didelis Raquel Corredor (Confirmó Foro Penal)

21- Diógenes Omar Angulo Molina (Confirmó Foro Penal)

22- Luis Fernando Sánchez Flores (Confirmó Foro Penal)

23- Federico Ayala (Confirmó Foro Penal)

24- Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano. Confirmó Foro Penal)

25- Yanny González (Confirmó Foro Penal)

12 de enero:

26- Yuli Marcano Rojas (Confirmó Foro Penal)

27- Beverly Polo (Confirmó Foro Penal)

28- Deisy Hugles González (Confirmó Foro Penal)

29- Raymar Nohely Pérez Alvarado (Confirmó Foro Penal)

30- Rosa Carolina Chirinos Zambrano(Confirmó Foro Penal)

31- Sonia Josefina González Jiménez (Confirmó Foro Penal)

32- Yerussa Cardoso Vega (Confirmó Foro Penal)

33- Jhexica Isabel Aponte Figueroa (Confirmó Foro Penal)

34- Yoli Becerra (Confirmó Foro Penal)

35- Gilberto Rafael Polo (Confirmó Foro Penal)

36- Amilkar Manolo Herrera (Confirmó Foro Penal)

37- Alan Nilson Correia Solorzano (Confirmó Foro Penal)

38- Andrés Eloy Hugles (Confirmó Foro Penal)

39- Helio Alexis Sánchez (Confirmó Foro Penal)

40- Rafael Alberto Sánchez López (Confirmó Foro Penal)

41- William Rafael Brito Brito (Confirmó Foro Penal)

42- Renzo Alexander Lara Reyes (Confirmó Foro Penal)

43- Yosbel José Espinoza Salazar (Confirmó Foro Penal)

44- Humberto José Prieto (Confirmó Foro Penal)

45- Alexis Antonio Rivero Mendoza (Confirmó Foro Penal)

46- José Luis Agrimon Alejandrina (Confirmó Foro Penal)

47- Alberto Trentini (italiano. Confirmó Foro Penal)

48- Mario Burló (italiano. Confirmó Foro Penal)

49- Alejandro González de Canales Plaza (Confirmó Foro Penal)

50- Yerwin Torrealba (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

51- Endrick Medina (Confirmó Realidad Helicoide)

Cada liberación es motivo de alegría, pues nos acerca, aunque sea un poquito, a la libertad de todos y del país. Hoy, en la madrugada, fue liberado nuestro compañero Endrick Medina. Pensar diferente no debe ser un delito. #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/awDbcEZeWo — Ariel José Perez (@arieljp_lopez) January 12, 2026

PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

52- Jorge Sambrano (Confirmó Realidad Helicoide)

53- Edgar Sarabia (Confirmó Realidad Helicoide)

54- Álvaro Mora (Confirmó Realidad Helicoide)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ciro Alberto Barrientos (@ciroabarrientos)

55- Alejandro Betancourt (Confirmó Realidad Helicoide)

56- Liliana Coromoto Guerrero (Confirmó Realidad Helicoide)

57- Franyer Hernández (Confirmó Realidad Helicoide)

58- Lurba Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

59- Yacoov Harari (Confirmó Realidad Helicoide)

60- Oliver Arrieche (Confirmó Realidad Helicoide)

61- Héctor Mujica (Confirmó Realidad Helicoide)

62- Giovanni DAmbrossio (Confirmó Realidad Helicoide)

63- Aida Brady (Confirmó Realidad Helicoide)

64- Greymar Hurtado Maracara (Confirmó Realidad Helicoide)

65- Carlos Guillén (Confirmó Realidad Helicoide)

66- Dorensky Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

67- Víctor José Pereda Ulloa (Confirmó Foro Penal)

68- María Mujica (Confirmó Plataforma Unitaria)

69- Samira Kaspar (Confirmó Plataforma Unitaria)

70- Maryurit Maracara (Confirmó Plataforma Unitaria)

71- Yerlimar Rodríguez (Confirmó Plataforma Unitaria)

72- Solimariley Guerrero (Confirmó Plataforma Unitaria)

73- Rosa Valle (Confirmó Plataforma Unitaria)

74- Liliana Orozco (Confirmó Plataforma Unitaria)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Novelli (@sergionovelli)

13 de enero

75- Oscar Castañeda (Confirmó Plataforma Unitaria)

76- Sofía Sahagún (Española-venezolana. Confirmó Foro Penal)

77- Leticia García (Confirmó Plataforma Unitaria)

78- Daniel Varnagy (húngaro. Confirmó Foro Penal)

14 de enero

79- Ramón Centeno (Confirmó SNTP)

80- Carlos Marcano (Confirmó SNTP)

81- Víctor Ugas (Confirmó SNTP)

82- Leandro Palmar (Confirmó SNTP)

83- Belises Cubillán (Confirmó SNTP)

84- Rafael García Márvez (Confirmó SNTP)

85- Julio Balza (Confirmó SNTP)

86- Roland Carreño (Confirmó SNTP)

87- Luis López (Confirmó SNTP)

88- Gianni González (Confirmó SNTP)

89- Nakary Mena Ramos (Confirmó SNTP)

90- Carlos Julio Rojas (Confirmó SNTP)

91- Gabriel González (Confirmó SNTP)

92- Nicmer Evans (Confirmó SNTP)

93- Mario Chávez Cohen (Confirmó SNTP)

94- Carlos Lesma (Confirmó SNTP)

95- Ángel Godoy (Confirmó SNTP)

96- Omario Castellanos (Confirmó SNTP)

97- Daniel Morales (Confirmó Plataforma Unitaria)

98- José Milla (Confirmó Plataforma Unitaria)

99- Marco Antonio Madrid Martínez (peruano. Confirmó Foro Penal)

100- Néstor Torres (Confirmó Plataforma Unitaria)

101- Magdiel Espinoza (Confirmó Plataforma Unitaria)

102- Luis Balo Farías (Confirmó Plataforma Unitaria)

103- Dennis Lepaje Camacho (Confirmó Plataforma Unitaria)

104- Yorbin García (Confirmó SNTP)

105- Aidel Suárez Medina (Cubano. Confirmó Foro Penal)

106- Jasson Jesús Tiapa Méndez (Confirmó Foro Penal)

107- Arnaldo García (Confirmó Foro Penal)

108- Jesús Castillo (Confirmó Foro Penal)

NUEVAS LIBERACIONES DE PRESOS POLÍTICOS

16 de enero

109- Jan Darmovzal (Checo. Confirmó el gobierno de República Checa)

110- Rocío Rodríguez (Confirmó Realidad Helicoide)

111- Génesis Pabón (Confirmó Realidad Helicoide)

112- Willem Frederik de Roodes (holandés. Confirmó Foro Penal)

113- Angelique Brigitte Corneille (holandés. Confirmó Foro Penal)

114- Justin Van der Randen (holandés. Confirmó Foro Penal)

115- Olmedo Núñez (Confirmó Cancillería de Panamá)

116- Pascal Dominik Burton (alemán. Confirmó Foro Penal)

117- Oleg Ziesmann (alemán. Confirmó Foro Penal)

118- Gunter Sandau (alemán. Confirmó Foro Penal)

119- Lisandro Henriquez (Confirmó Realidad Helicoide)

120- Thaner González (Confirmó Plataforma Unitaria)

121- Gerardo Camacho (Confirmó Plataforma Unitaria)

122- Miguel Rojas (Confirmó Plataforma Unitaria)

123- Nereida Briceño (Confirmó Plataforma Unitaria)

124- Juan Valor (Confirmó Plataforma Unitaria)

125- Abraham Rivero (Confirmó Plataforma Unitaria)

126- Isaac Uzcátegui (Confirmó Plataforma Unitaria)

127- Brayan Ángel (Confirmó Plataforma Unitaria)

128- Rosa María Mota (Confirmó Plataforma Unitaria)

129- José Daniel Bohorquez (Confirmó Plataforma Unitaria)

130- Rosa Urbina (Confirmó Plataforma Unitaria)

131- Tomás Gómez (Confirmó Plataforma Unitaria)

132- Ederson Rivas (Confirmó Realidad Helicoide)

17 de enero

133- Carlos Azuaje (Confirmó Realidad Helicoide)

134- Jesús Ramírez (Confirmó Realidad Helicoide)

135- Cipriano Díaz (Confirmó Realidad Helicoide)

136- Romel Zabala (Confirmó Realidad Helicoide)

137- Carlos Martínez (Confirmó Realidad Helicoide)

138- Jesús Pirela (Confirmó Realidad Helicoide)

139- Jonas Villasmil Atencio (Confirmó Realidad Helicoide)

140- Deyker López Pérez (Confirmó Realidad Helicoide)

141- Carlos Aponte (Confirmó Realidad Helicoide)

142- Zsuzsanna Bossanyi (Húngara. Confirmó Foro Penal)

143- Yevhenii Trush (ucraniano. Confirmó Foro Penal)

144- Aquiles Zambrano (Confirmó Plataforma Unitaria)

145- Francisco Uzcátegui (Confirmó Plataforma Unitaria)

146- Robert Rea (Confirmó Plataforma Unitaria)

147- Luis Peña (Confirmó Plataforma Unitaria)

148- Danis Arnulfo Ojeda (Confirmó Plataforma Unitaria)

149- María Isabela García (Confirmó Plataforma Unitaria)

150- Ruth Morales (Confirmó Plataforma Unitaria)

151- Marcos Palma (Confirmó Plataforma Unitaria)

152- Zyad Naime (Confirmó Plataforma Unitaria)

153- Germán Antillano (Confirmó Plataforma Unitaria)

154- Jackson Figueredo (Confirmó Plataforma Unitaria)

155- Daniel Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

156- Juan Lucena (Confirmó Plataforma Unitaria)

157- Kevin Pérez (Confirmó Plataforma Unitaria)

158- Cristian Cenuse (Rumano. Confirmó Foro Penal)

159- Sergiy Rudavskyy (Ucraniano. Confirmó Foro Penal)

160- Alireza Akbari (Iraní. Confirmó Foro Penal)

161- Mykhailo Kostiv (Confirmó Plataforma Unitaria)

162- Luis Navas (Confirmó Plataforma Unitaria)

163- Dinnora Rodríguez (Confirmó Plataforma Unitaria)

164- Gabriel Aranguren (Confirmó Plataforma Unitaria)

165- Jorge Yespica (Confirmó Plataforma Unitaria)

166- Deibi Marín (Confirmó Plataforma Unitaria)

167- Franklin Guerrero (Confirmó Plataforma Unitaria)

168- Marino Mendoza (Confirmó Plataforma Unitaria)

169- Carlos González (Confirmó Plataforma Unitaria)

170- Ana María Palomares (Confirmó Plataforma Unitaria)

171- Gustavo Rivera (Confirmó Plataforma Unitaria)

172- Dilia Castillo (Confirmó Plataforma Unitaria)

22 de enero

173- Rafael Tudares (Confirmó Plataforma Unitaria)

174- Alfredo Núñez (Confirmó Plataforma Unitaria)

25 de enero

175- Aidaliz Guarisma (Confirmó Realidad Helicoide)

176- Verónica Rojas Soto (Confirmó Realidad Helicoide)

177- Sara Navas (Confirmó Realidad Helicoide)

178- Laura Navas (Confirmó Realidad Helicoide)

179- Tomás Chain Venegoechea (Confirmó Realidad Helicoide)

180- Victor Borjas (Confirmó Realidad Helicoide)

181- Rafael Terán (Confirmó Realidad Helicoide)

182- Diana Patricia Rojas Inojosa (Confirmó Realidad Helicoide)

183- Pedro Alvarado (Confirmó Plataforma Unitaria)

184- Juan Francisco Alvarado (Confirmó Realidad Helicoide)

185- Kennedy Tejeda (Confirmó Foro Penal)

186- Jesús Perozo (Confirmó Foro Penal)

187- Carlos Rodríguez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

188- Daniel García (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

189- Ricardo Valero (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

190- Jesús Bravo (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

191- Franco Pérez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales

192- José Martínez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

193- Marcos Coello (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

194- Félix Rodríguez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

195- Francisco García (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

196- Joset Perozo (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

197- Diego Rodríguez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

198- Tomás Marcano (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

199- Luis Alejandro Torrealba (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

200- Héctor José Uzcátegui (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

201- Neomar Reyes (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

202- Yerrys Agreda (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

203- Jairo Lisset (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

204- Felipe Evies (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

205- Jesús Ramón González (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

206- Gonzalo Méndez (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

207- Jesús Flores (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

208- Carlos Molina (Confirmó Realidad Helicoide)

209- Yondry Caraballo (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

210- Carlos Gómez (Confirmó Realidad Helicoide)

211- Betty Russ Mejía (Confirmó Realidad Helicoide)

212- Mayerling Sarmiento (Confirmó Realidad Helicoide)

213- Exar Castillo (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

214- Kevin Orozco (Confirmó Foro Penal)

215- Ramón Bejarano (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

216- Manuel Mora (Confirmó Realidad Helicoide)

217- José Rito Ledezma (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

218- Marcos Caraballo (Confirmó Unidad Venezuela)

219- Hanniel Serrano (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

220- Daniel Acacio (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

221- Leonel Salas (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

222- Manuel Carrasquel (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

223- Mariangeles Pensantes (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

224- Carla Da Silva Marrero (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

225- Jhon Maikol Dos Santos (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

226- Ronald Peña (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

227- Osnar Peña (Confirmó Justicia, Encuentro y Perdón)

228- Pedro Andrade (Confirmó Plataforma Unitaria)

229- Héctor Cedeño (Confirmó Plataforma Unitaria)

230- Eliander Santaella (Confirmó Plataforma Unitaria)

231- Omar Marcano (Confirmó Plataforma Unitaria)

232- Frank Rivas (Confirmó Plataforma Unitaria)

233- Jerry González (Confirmó Plataforma Unitaria)

234- Ildemaro Dugarte (Confirmó Plataforma Unitaria)

235- Carmen Picón (Confirmó Plataforma Unitaria)

236- Kelbis Morales (Confirmó Plataforma Unitaria)

237- Claudio Flores Núñez (Confirmó Plataforma Unitaria)

238- Ober Vera (Confirmó Plataforma Unitaria)

239- Miguel Ángel García (Confirmó Plataforma Unitaria)

240- Jesús Laguna (Confirmó Plataforma Unitaria)

241- Derwuinson Colina (Confirmó Plataforma Unitaria)

242- Jean Carlos Beltrán Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

243- Jaime Salas (Confirmó Plataforma Unitaria)

244- Francisco Fernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

245- Ramón Vivas (Confirmó Plataforma Unitaria)

246- Yorman González (Confirmó Plataforma Unitaria)

247- Engelbert Abreu (Confirmó Plataforma Unitaria)

248- Luis Cedeño Díaz (Confirmó Plataforma Unitaria)

249- José González Montreal (Confirmó Plataforma Unitaria)

250- Ricardo Gámez Castellanos (Confirmó Plataforma Unitaria)

251- Gabriel Riera (Confirmó Plataforma Unitaria)

252- Carlos Andrés Pérez Abreu (Confirmó Plataforma Unitaria)

253- Marco Vidal (Confirmó Plataforma Unitaria)

254- Alexander Suárez Torres (Confirmó Plataforma Unitaria)

255- Roberto Rojas (Confirmó Plataforma Unitaria)

256- Pedro Luis Hernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

257- Leandro Orta Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

258- Junior Chacón Colmenares (Confirmó Plataforma Unitaria)

259- Roger Hernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

260- Rodolfo Roe Hernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

261- Francisco Graterol (Confirmó Plataforma Unitaria)

262- Miguel Montenegro (Confirmó Plataforma Unitaria)

263- Yohandry Alaña (Confirmó Plataforma Unitaria)

264- Eddy Matute (Confirmó Plataforma Unitaria)

265- Arístides Arteaga (Confirmó Plataforma Unitaria)

266- Diego Morales (Confirmó Plataforma Unitaria)

267- Emir Lanza (Confirmó Plataforma Unitaria)

268- José Timaure (Confirmó Plataforma Unitaria)

269- Nelson Suárez (Confirmó Plataforma Unitaria)

270- Omar Spita (Confirmó Plataforma Unitaria)

271- Yorbit Jiménez (Confirmó Plataforma Unitaria)

272- Yoiner Lugo (Confirmó Plataforma Unitaria)

273- Yohandris García (Confirmó Plataforma Unitaria)

274- Yeilimar Guerrero (Confirmó Plataforma Unitaria)

275- Vianny Torrealba (Confirmó Plataforma Unitaria)

276- Ángel David Perozo (Confirmó Plataforma Unitaria)

277- Ronald Hernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

278- Américo Torres (Confirmó Plataforma Unitaria)

279- Carlos Boulanger (Confirmó Plataforma Unitaria)

281- Ricardo Vale (Confirmó Plataforma Unitaria)

282- Enrique Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

26 de enero

283- Gabriel Rodríguez (adolescente. Confirmó Foro Penal)

28 de enero

284- Jorge Granado (Confirmó Realidad Helicoide)

285- Víctor Manuel Seijas (Confirmó Realidad Helicoide)

286- Luis Chirinos (Confirmó Realidad Helicoide)

287- Kevin Leonardo Álvarez (Confirmó Realidad Helicoide)

288- Yosmar José Tabares Marín (Confirmó Realidad Helicoide)

289- Diego Mejías (Confirmó Realidad Helicoide)

290- Douglas Marchan (Confirmó Realidad Helicoide)

291- Keberth Alberto Barceló Torres (Confirmó Foro Penal)

292- José Alain Linares Lima (Pueblo Indígena Puinave. Confirmó Foro Penal)

293- Abraham Mateo (Confirmó Plataforma Unitaria)

294- Greider Ávila (Confirmó Foro Penal)

295- Louris Alejandra López (Confirmó Foro Penal)

296- Edwin Anduquia (Confirmó Plataforma Unitaria)

297- Walter López Olgadez (Confirmó Plataforma Unitaria)

298- Willy Delano Browman (Confirmó Plataforma Unitaria)

299- Alfonso Olmos (Confirmó Plataforma Unitaria)

300- Yusleidy Matheus (Confirmó Plataforma Unitaria)

301- Enderson Galue (Confirmó Plataforma Unitaria)

302- Danny Sotomayor (Confirmó Plataforma Unitaria)

303- Yennifer Montilla (Confirmó Plataforma Unitaria)

304- Douglas Ochoa (Confirmó Plataforma Unitaria)

305- Johonnie Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

306- Paul Barrios (Confirmó Plataforma Unitaria)

307- Frank Urbina (Confirmó Plataforma Unitaria)

308- Anderson Chacón (Confirmó Plataforma Unitaria)

309- Jhon Sarmiento (Confirmó Plataforma Unitaria)

29 de enero

310- Ricardo Meléndez (peruano. Confirmó la Cancillería de Perú)

311- Arturo Paredes (peruano. Confirmó la Cancillería de Perú)

312- David Gil (Confirmó Plataforma Unitaria)

313- Tomás Enrique Martínez Chico (Confirmó Realidad Helicoide)

314- Willy Delano Bowman Webster (Confirmó Realidad Helicoide)

30 de enero

315- Arturo Gallino Rullier (Peruano-estadounidense. Confirmó Foro Penal)

316- Eduardo Torres (Confirmó Foro Penal)

317- Roalmi Cabeza Cedeño (Confirmó Foro Penal)

318- Jesús Enrique Gómez (Confirmó Foro Penal)

319- Jesús Sira (Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

320- Gabriel Rivara Freyre (Argentino. Confirmó Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales)

1 de febrero

321- Javier Tarazona (Confirmó Foro Penal)

322- Luis Guillermo Istúriz González (Confirmó Foro Penal)

323- Yandir Loggiodice (Confirmó Foro Penal)

324- Víctor Castillo Vizcaya (Confirmó Foro Penal)

325- Omaira Salazar (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

326- Rodrigo Pérez (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

327- César Hernández (Confirmó Plataforma Unitaria)

328- Aida Brady (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

329- Mauricio Giampaoli (Italo-venezolano. Confirmó Realidad Helicoide)

330- Williams Díaz (Confirmó Realidad Helicoide)

331- Pedro Silva (Confirmó Realidad Helicoide)

332- Guillermo López (Confirmó Realidad Helicoide)

333- Blanca Guerrero (Confirmó Realidad Helicoide)

334- José Castellanos (Confirmó Realidad Helicoide)

335- Franklin Rivero (Confirmó Realidad Helicoide)

336- Pedro Fernández (Confirmó Realidad Helicoide)

337- Ismael Ortiz (Confirmó Plataforma Unitaria)

338- Orange Tabares (Confirmó Plataforma Unitaria)

339- Ulises Martínez (Confirmó Plataforma Unitaria)

340- Javier Rosales (Confirmó Plataforma Unitaria)

341- José Mena (Confirmó Plataforma Unitaria)

342- Jorge Herrera (Confirmó Plataforma Unitaria)

343- Ysaira Villamizar (Confirmó Plataforma Unitaria)

344- Lorenia Guadalupe Gutiérrez (Confirmó Plataforma Unitaria)

345- Wladimir Yépez (Confirmó Plataforma Unitaria)

346- Víctor González (Confirmó Plataforma Unitaria)

347- Edgar Salas (Confirmó Plataforma Unitaria)

348- Santiago Rigual (Confirmó Plataforma Unitaria)

349- Guillermo Segnini (Confirmó Plataforma Unitaria)

350- José Luis Machín (Confirmó Plataforma Unitaria)

351- Miguel Jorge Álvarez (Confirmó Plataforma Unitaria)

352- José Osorio (Confirmó Plataforma Unitaria)

353- Junior Rivas (Confirmó Plataforma Unitaria)

354- Yones Molina (Confirmó Plataforma Unitaria)

3 de febrero

355- Carlos Andrés González (Confirmó Realidad Helicoide)

356- Arcilo Navas (Confirmó Realidad Helicoide)

357- Ramón Rivas (Confirmó Realidad Helicoide)

4 de febrero

358- Roberto Baldo (Argentino-venezolano. Confirmó Foro Penal)

359- Montserrat Espinosa (Española-venezolano. Confirmó Foro Penal)

360- Fernando Luis Bombin Romero (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

361- Eduak Leonardo Ramírez (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

362- Edwar López Hernández (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

363- Edgar Torres (Confirmó Realidad Helicoide)

364- Jaime Dos Reis (Confirmó Realidad Helicoide)

365- Marbelis Lanz (Confirmó Realidad Helicoide)

366- Yosida Vanegas (Confirmó Realidad Helicoide)

367- Rory Branker (Confirmó SNTP)

368- José Antonio Moita Maracano (Confirmó Realidad Helicoide)

369- Ghimi Santini Reyes (Confirmó Plataforma Unitaria)

370- Alexandra La Rosa (Confirmó Plataforma Unitaria)

371- Natalia La Rosa (Confirmó Plataforma Unitaria)

372- Nelson Wilmer González (Confirmó Plataforma Unitaria)

373- Rainer José Prada (Confirmó Plataforma Unitaria)

374- Yraima Ramos (Confirmó Plataforma Unitaria)

375- Marcos Castillo (Confirmó Plataforma Unitaria)

376- Enrique Kikushima (Confirmó Plataforma Unitaria)

377- Ricardo Masa (Confirmó Plataforma Unitaria)

378- Freddy Yeguez (Confirmó Plataforma Unitaria)

379- Gilberto González (Confirmó Plataforma Unitaria)

380- Carlos Gamboa (Confirmó Plataforma Unitaria)

381- Heyermen Antonio Alvarado Contreras (Confirmó Plataforma Unitaria)

382- Luis Oscar Rondón (Confirmó Plataforma Unitaria)

383- Helmut De Jesús Suárez Briceño (Confirmó Plataforma Unitaria)

384- José Burgos (Confirmó Plataforma Unitaria)

385- Ronny Bermúdez (Confirmó Plataforma Unitaria)

386- Javier José González (Confirmó Plataforma Unitaria)

8 de febrero

387- Juan Pablo Guanipa (Confirmó Ramón Guanipa)

388- Perkins Rocha (Confirmó Vente Venezuela)

389- Albany Colmenares (Confirmó Realidad Helicoide)

390- Nikoll Arteaga (Confirmó Realidad Helicoide)

391- Nélida Maita (Confirmó Realidad Helicoide)

392- Ángel Luna (Confirmó Realidad Helicoide)

393- Naomi Arnaudez (Confirmó Realidad Helicoide)

394- Diángela Guédez (Confirmó Realidad Helicoide)

395- Karen Freites (Confirmó Realidad Helicoide)

396- Nancy Camacaro (Confirmó Realidad Helicoide)

397- Yradia Ruiz (Confirmó Realidad Helicoide)

398- Aldo Roso (Confirmó Voluntad Popular)

399- Luis Somaza (Confirmó Realidad Helicoide)

400- Luis Tarbay (Confirmó Realidad Helicoide)

401- Robert Franco (Confirmó Realidad Helicoide)

402- Lionary Espina (Confirmó Realidad Helicoide)

403- Jesús Armas (Confirmó Realidad Helicoide)

404- Dignora Hernández (Confirmó ComandoConVzla)

405- María Oropeza (Confirmó ComandoConVzla)

406- Cathy Ramos (Confirmó ComandoConVzla)

407- Luis Palocz (Confirmó Realidad Helicoide)

408- Argenis Ugueto (Confirmó Realidad Helicoide)

409- Luis Camacaro (Confirmó Realidad Helicoide)

410- Juan Pérez (Confirmó Realidad Helicoide)

411- Ricardo Berríos (Confirmó Realidad Helicoide)

412- Mario Aldana (Confirmó Realidad Helicoide)

413- Henry López (Confirmó Realidad Helicoide)

414- Johan Mora (Confirmó Realidad Helicoide)

415- Lenyiner Narváez (Confirmó Realidad Helicoide)

416- Luis Gutiérrez (Confirmó Realidad Helicoide)

417- Yalida Mendoza (Confirmó Realidad Helicoide)

418- Yelitza Rivero (Confirmó Realidad Helicoide)

419- Leocenís García (Confirmó Realidad Helicoide)

420- Henry Alviarez (Confirmó Realidad Helicoide)

421- Emill Brandt (Confirmó Realidad Helicoide)

422- Manuel Ferreira (Confirmó Realidad Helicoide)

11 de febrero

423- Nélida Sánchez (Confirmó Súmate)

424- Gustavo López (Confirmó Unidad)

425- Willy Delano Bowman Webster (Hondureño. Confirmó Foro Penal)

426- Hiubert Johonie Martínez. (Hondureño. Confirmó Foro Penal)

12 de febrero

427- Yoandri García (Confirmó Realidad Helicoide)

428- Alfredo González (Confirmó Realidad Helicoide)

429- David Gil (Confirmó Realidad Helicoide)

430- Vianny Torrealba (Confirmó Realidad Helicoide)

431- Emir Lanza (Confirmó Realidad Helicoide)

432- Bryan Torres (Confirmó Realidad Helicoide)

433- Haniel Marcano (Confirmó Unidad)

434- Paul Mora (Confirmó Unidad)

14 de febrero

435- Gabriel Ángel Sánchez Piña (Confirmó Foro Penal)

436- Gilmary Alcalá Lasala (Confirmó Foro Penal)

437- Zulma Mariela Lasala (Confirmó Foro Penal)

438- Marilyn Gil (Confirmó Seir Contreras)

439- Jorge Párraga (Confirmó Seir Contreras)

440- Morelba Delgado (Confirmó Seir Contreras)

441- Nassar Yunis (Confirmó Seir Contreras)

442- Aura Briceño (Confirmó Seir Contreras)

443- José Elías Torres (Confirmó Seir Contreras)

444- Williams Lizardo (Confirmó Seir Contreras)

445- José Gregorio Hernández Polo (Confirmó Seir Contreras)

446- José Luis Subero (Confirmó Seir Contreras)

447- Richard Batista (Confirmó Seir Contreras)

448- Jean Arroyo (Confirmó Seir Contreras)

449- Radames Lazo González (Confirmó Seir Contreras)

450- Desiree Hurtado (Confirmó Seir Contreras)

451- José Luis Talavera (Confirmó Seir Contreras)

21 de febrero

452- Mayra Montilla (Confirmó Realidad Helicoide)

453- María Rodríguez (Confirmó Realidad Helicoide)

454- Gabriel Alejandro Uzcátegui (Confirmó Fundehullan Venezuela)

455- Luis Linares (Confirmó Fundehullan Venezuela)

456- Naileth Ortiz (Confirmó Realidad Helicoide)

457- Noymar Ortiz (Confirmó Realidad Helicoide)

458- Yonaiker Castellanos (Confirmó Realidad Helicoide)

459- José Manuel Vásquez (Confirmó Realidad Helicoide)

460- Regulo Reina (Confirmó Realidad Helicoide)

461- Ada Anciani (Confirmó Realidad Helicoide)

462- Gregory León (Confirmó Realidad Helicoide)

463- Felix Gustavo Montoya Melo (Confirmó Realidad Helicoide)

464- Mario La Paz Olivares Moreno (Confirmó Realidad Helicoide)

465- Arnaldo José Olivares Moreno (Confirmó Realidad Helicoide)

466- Alexander Nemecio Delgado Rivero (Confirmó Realidad Helicoide)

467- Milton Hidalgo (Confirmó Fundehullan Venezuela)

468- Yosida Vanegas (Confirmó Caleidoscopio Humano)

22 de febrero

469- Armando Fusil (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

470- Richard Corona (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

471- Reinaldo Gómez (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

472- José Dámaso (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

473- Leonardo González (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

474- José David Calderón (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

475- Josmary Yépez (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

476- Mirlay González (Confirmó Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

477- Juan Freites (Confirmó Comando con Vzla)

478- Meudis Reyes (Confirmó Realidad Helicoide)

479- Andrés Cabrera (Confirmó Realidad Helicoide)

480- Roberto Vernet (Confirmó Realidad Helicoide)

481- Shoguell Uzcátegui (Confirmó Realidad Helicoide)

482- Hostari Molina (Confirmó Realidad Helicoide)

483- Ricardo Navarro (Confirmó Realidad Helicoide)

484- Yosmari Yepez (Confirmó Realidad Helicoide)

485- Mirlay González (Confirmó Realidad Helicoide)

486- Robin Colina (Confirmó Realidad Helicoide)

487- Hommel Torres (Confirmó Realidad Helicoide)

488- Deivis Correa (Confirmó SNTP)

489- Ecker Valdez (Confirmó Realidad Helicoide)

490- Félix Perdomo (Confirmó Realidad Helicoide)

491- José Gregorio Prieto (Confirmó Realidad Helicoide)

492- Ogli Ramos (Confirmó Realidad Helicoide)

493- Jimmy Sencler (Confirmó Realidad Helicoide)

494- Raúl Amiel (Confirmó Realidad Helicoide)

495- Charlie Bolaños (Confirmó Realidad Helicoide)

496- Elgio Pedreañez (Confirmó Realidad Helicoide)

497- Kevin Montoya Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

498- José Ramírez Parra (Confirmó Unidad Venezuela)

499- Jhon Deivi Rosales (Confirmó Unidad Venezuela)

500- Luis Miguel Zambrano Rosales (Confirmó Unidad Venezuela)

501- Wuillian Barón Bernal (Confirmó Unidad Venezuela)

502- César Cabrera (Confirmó Unidad Venezuela)

503- Tito Mata (Confirmó Unidad Venezuela)

504- Renny Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

505- Andrés Tineo (Confirmó Unidad Venezuela)

506- César Bello (Confirmó Unidad Venezuela)

507- Sebastián García (Confirmó Unidad Venezuela)

508- Darío Estrada (Confirmó Unidad Venezuela)

509- Leonardo Micaletti (Confirmó Unidad Venezuela)

510- Argenis Mavares (Confirmó Unidad Venezuela)

511- Héctor Millán (Confirmó Unidad Venezuela)

512- Rubén Malavé (Confirmó Unidad Venezuela)

513- Anderson Maraima (Confirmó Unidad Venezuela)

514- Eduardo Labrador (Confirmó Unidad Venezuela)

515- Alana Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

516- Jeancarlos Rivas (Confirmó Unidad Venezuela)

517- Osvaldo Bracho (Confirmó Unidad Venezuela)

518- Eduardo Cañizalez (Confirmó Unidad Venezuela)

519- Henry Salazar (Confirmó Unidad Venezuela)

520- Roberto Campero (Confirmó Unidad Venezuela)

521- Freddy Superlano (Confirmó Unidad Venezuela)

522- Guaiker González (Confirmó Unidad Venezuela)

523- Víctor Sandoval (Confirmó Unidad Venezuela)

524- Yuri Salas (Confirmó Unidad Venezuela)

525- Carlos Manuel Espinoza (Confirmó Unidad Venezuela)

526- Manuel Alejandro Tique (Confirmó Unidad Venezuela)

527- Eliécer Sánchez (Confirmó Unidad Venezuela)

528- Amaro Gudiño (Confirmó Unidad Venezuela)

529- Juan Iriarte (Confirmó Unidad Venezuela)

530- Wilson González (Confirmó Unidad Venezuela)

531- Kleiber González (Confirmó Unidad Venezuela)

532- Maykelis Borges (Confirmó Unidad Venezuela)

533- Carlos Salazar Larez (Confirmó Unidad Venezuela)

534- Argenis Blanco Campos (Confirmó Unidad Venezuela)

535- Jesús Ramos (Confirmó Unidad Venezuela)

536- Leonel Enrique Pedroza (Confirmó Unidad Venezuela)

537- Ronny Santaella (Confirmó Unidad Venezuela)

538- Pedro Guanipa (Confirmó Unidad Venezuela)

539- Franger González Uzcátegui (Confirmó Unidad Venezuela)

540- Willelvis Soto Flores (Confirmó Unidad Venezuela)

541- Elsa Brombin (Confirmó Unidad Venezuela)

542- Alejandro Mejías (Confirmó Unidad Venezuela)

543- Ramón Corredor (Confirmó Unidad Venezuela)

544- Lewis Mendoza (Confirmó Unidad Venezuela)

545- Miguel Azuaje (Confirmó Unidad Venezuela)

546- Luis Magallanes (Confirmó Unidad Venezuela)

547- Juan Torres (Confirmó Unidad Venezuela)

548- Rodolfo Arias Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

549- Ana María Pernía (Confirmó Unidad Venezuela)

550- Yesenia Aranda Gómez (Confirmó Unidad Venezuela)

551- Harrison Ramírez (Confirmó Unidad Venezuela)

552- María de los Ángeles Castillo (Confirmó Unidad Venezuela)

553- Eudi Boscán (Confirmó Unidad Venezuela)

554- Elizabeth Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

555- Gabriel Ramírez (Confirmó Unidad Venezuela)

556- William Macías Vielma (Confirmó Unidad Venezuela)

557- Tamara González (Confirmó Unidad Venezuela)

558- Lisbet Torres (Confirmó Unidad Venezuela)

559- María Saavedra (Confirmó Unidad Venezuela)

560- Daniel Cámara (Confirmó Unidad Venezuela)

561- Renzo Flores (Confirmó Unidad Venezuela)

562- Luis Estupiñán Correa (Confirmó Unidad Venezuela)

563- Jonathan Mendoza (Confirmó Unidad Venezuela)

564- Humberto Brito Ramos (Confirmó Unidad Venezuela)

565- Reyner Vivas (Confirmó Unidad Venezuela)

566- Ismael Waldrón Pérez (Confirmó Unidad Venezuela)

567- Jorge Henríquez González (Confirmó Unidad Venezuela)

568- Jorge Vargas Prada (Confirmó Unidad Venezuela)

569- Luis Velásquez Hernández (Confirmó Unidad Venezuela)

570- Gustavo Vargas Vásquez (Confirmó Unidad Venezuela)

571- Maikol Lucena (Confirmó Unidad Venezuela)

572- Leonel Manzo (Confirmó Unidad Venezuela)

573- Jesús Pernía (Confirmó Unidad Venezuela)

574- Jhon Duque (Confirmó Unidad Venezuela)

575- Daniel Osorio (Confirmó Unidad Venezuela)

576- Leandro Araujo (Confirmó Unidad Venezuela)

577- Carlos José Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

23 de febrero

578- Javier Rivas (Confirmó Unidad Venezuela)

579- Daiker Carrizalez (Confirmó Unidad Venezuela)

580- Luis Manuel Vieira (Confirmó Unidad Venezuela)

581- Richard Puentes (Confirmó Unidad Venezuela)

582- Argenis Velásquez (Confirmó Unidad Venezuela)

583- Reinaldo Morillo (Confirmó Unidad Venezuela)

584- Jhon Alejandro (Confirmó Unidad Venezuela)

585- Oscar Longares (Confirmó Unidad Venezuela)

586- Jesús Pulgar (Confirmó Unidad Venezuela)

587- Carlos Daniel Fernández Hernández (Confirmó Unidad Venezuela)

588- Whillfer Piña Azuaje (Confirmó Unidad Venezuela)

589- José David Espinoza (Confirmó Unidad Venezuela)

590- Leonardo Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

591- Andreína Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

592- José Vicente Peña (Confirmó Unidad Venezuela)

593- Edward Rodríguez Rosales (Confirmó Unidad Venezuela)

24 de febrero

594- Nelson Piñero (Confirmó Foro Penal)

595- Marifel Guzmán (Confirmó SNTP)

596- Lourdes Villarreal (Confirmó Realidad Helicoide)

597- María Castillo (Confirmó Realidad Helicoide)

598- José Vicente Romero Peña (Confirmó Realidad Helicoide)

599- Carlo Carnabucci (Confirmó Realidad Helicoide)

600- Alexis Pernía (Confirmó Realidad Helicoide)

25 de febrero

601- Frewill Rangel (Confirmó Realidad Helicoide)

602- Jorman Ortiz (Confirmó Realidad Helicoide)

603- Euglimar Castro (Confirmó Realidad Helicoide)

604- Dickson Rangel (Confirmó Realidad Helicoide)

605- Daniel Peña (Confirmó Realidad Helicoide)

606- Rosabel Rodríguez (Confirmó Realidad Helicoide)

607- Nedryana Cardozo (Confirmó Realidad Helicoide)

26 de febrero

608- Pedro Urribarri (Confirmó el SNTP)

609- Jonathan Carrillo (Confirmó el SNTP)

610- Pedro González Cavanier (Confirmó Vente Venezuela)

611- Lenín Rodríguez (Confirmó Unidad Venezuela)

612- Humberto Arza (Confirmó Unidad Venezuela)

613- Néstor Meza (Confirmó Unidad Venezuela)

614- Gonzalo Moncada (Confirmó Unidad Venezuela)

615- Laudín Mora (Confirmó Unidad Venezuela)

616- Eduar Tovar (Confirmó Unidad Venezuela)

617- Ida Arrieche de Tovar (Confirmó Unidad Venezuela)

618- Camilo Rosso (Confirmó Unidad Venezuela)

619- Omar Vásquez Lagonel (Confirmó Unidad Venezuela)

620- Simón Osorio (Confirmó Unidad Venezuela)

621- Layla Miranda (Confirmó Unidad Venezuela)

622- Gladys Colmenares (Confirmó Foro Penal)

623- Rocio Fernández (Confirmó Foro Penal)

624- Jesús Molina Sifontes (Confirmó Foro Penal)

625- María Elena Labrador (Confirmó Foro Penal)

1 de marzo

626- Nahuel Gallo

2 de marzo

627- Milciades Ávila

628- Edwin Moya

629- Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez

630- Reinaldo Andrés Gutiérrez

631- Julio Velazco

632- Pablo Campos

633- Yordis Sánchez

634- Yordis Clavijo

635- Jhonatan Guerrero

636- Gustavo Ortiz

637- Jhon Freddy Navarro