11Ene | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados

Este sábado 10 de enero se han confirmado varias excarcelaciones de presos políticos, que se suman a los liberados entre jueves y viernes, tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez.

El coordinador nacional del Comité de DDHH de Vente Venezuela, Orlando Moreno, confirmó la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de la tolda azul en el estado Bolívar.

Asimismo, la cuenta en X (Twitter) de Realidad Helicoide replicó la noticia, exigiendo que el resto de presos políticos que se mantienen recluidos en el país, sean liberados. De igual manera, anunciaron la excarcelación de Wilfredo Araujo, Luigi Gasperin, Marco Bozo, Luis Rojas, Yanny González, Juan González y Édgard Guzmán. De acuerdo a su conteo habría 21 liberados hasta el momento.

Mientras tanto, el Foro Penal confirmó la liberación de Laverde en Bolívar y anunció la salida de prisión de Didelis Raquel Corredor, Diógenes Omar Angulo Molina, Luis Fernando Sánchez Flores, Luis Aquiles Rojas, Federico Ayala y del ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco. También registró la excarcelación de Yanny González. Con esto el balance de esta ONG se ubicaría en 17 excarcelados para la noche de este sábado.

Por su parte, las ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha confirmado hasta el momento la liberación de 20 presos políticos, aunque sin ofrecer un listado con el nombre de los excarcelados.

En esta línea, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como presos políticos.

Entre estas liberaciones se encuentra el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado.

Himiob también confirmó a horas de la medianoche la liberación del Sargento Mayor de Segunda del Ejército Nacional Bolivariano, Larry Osorio Chía, quien estaba en condición de preso político desde el 6 de agosto de 2021 por los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.

También indicó que fue excarcelada desde El Helicoide la ciudadana Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

Estos nombres se suman a los cinco ciudadanos con pasaporte español, cuyas liberaciones se habían confirmado más temprano. Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

De acuerdo con las ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Caleidoscopio Humano los otros tres liberados que aún no figuran en la lista de Foro Penal serían:

Alejandro Rebolledo

Alfredo Alvarado

Franklin Alvarado

«Solo hemos podido verificar 11 casos, lo que representa menos del 1 % del total de personas injustamente privadas de libertad por razones políticas. Recordamos que hasta el día de ayer teníamos identificadas al menos 1.011 personas detenidas por razones políticas en Venezuela», detalló Justicia Encuentro y Perdón.

LOS PRESOS POLÍTICOS

Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35) los detuvieron en septiembre de 2024 en el estado Amazonas, donde se encontraban realizando un viaje turístico.

A Miguel Moreno Dapena (34), marinero y periodista, lo detuvieron en junio del año pasado tras la captura del buque cazatesoros N35, del que era tripulante, en aguas en litigio entre Venezuela y Guyana.

El cuarto español liberado sería Ernesto Gorbe Cardona (52), a quien habrían detenido en Valencia. Las autoridades venezolanas no llegaron a detallar de forma pública los cargos concretos que pesaban sobre él, y su caso se desarrolló con un perfil bajo hasta que su excarcelación ha sido incluida entre las confirmadas por el canciller de España.

Finalmente se encuentra la activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024 y defensora de derechos humanos con doble nacionalidad venezolana-española. En su caso tampoco trascendieron de forma detallada las acusaciones que pesaban sobre ella.