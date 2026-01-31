Varios

VIDEO VIRAL: Así fue derribada una escultura con más de 60.000 portavasos que buscaba romper un Récord Guinness

Foto: Capturas de video

El esfuerzo de un artista alemán quedó destruido en segundos, luego de que una niña se acercara a su escultura hecha con más de 60.000 portavasos y retirara uno de ellos, lo que hizo colapsar a toda la estructura que buscaba romper un Récord Guinness Mundial.

La pieza artística, que estaba conformada por la increíble cifra de 63.000 portavasos, estaba ubicada en el popular y concurrido centro comercial Rhein de la ciudad de Colonia, situada al oeste de Alemania.

ESFUERZO DE MÁS DE UN MES

El artista, identificado Benjamin Klapper, de 49 años de edad, invirtió más de 120 horas durante más de un mes para realizar la ingeniosa creación que fue derribada en segundos por la curiosidad de la jovencita, un hecho que fue captado en cámara y difundido a través de las redes sociales, donde no tardó en hacerse viral.

Su construcción inició el pasado 31 de octubre y finalizó el 8 de diciembre. Y pese al intento fallido, Klepper aseguró que se trató de un proyecto personal sin precedentes.

LEA TAMBIÉN: VIRAL: LOS VIDEOS INÉDITOS DE LA ESCALADA HISTÓRICA DE ALEX HONNOLD GRABADOS DESDE EL INTERIOR DEL RASCACIELOS MÁS ALTO DE TAIWÁN

El artista aseguró que las reacciones en línea del video difundido fueron diversas por la destrucción de su obra. Sin embargo, explicó que la dinámica de retirar un portavaso de la estructura formaba parte de la idea inicial, por lo que no expresó ningún resentimiento hacia la pequeña.

Posteriormente, los organizadores del evento invitaron a los participantes a interactuar con la estructura colapsada. De hecho se ve como la misma niña hace colapsar la otra parte de la obra que aún se mantenía en pie.

