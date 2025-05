EN VIDEO: Camioneta atropelló a motorizado que hacía delivery y se fue a la fuga

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un motorizado, quien hacía delivery en Maracaibo, fue arrollado por una camioneta y fue abandonado sobre el asfalto por su victimario, quien se dio a la fuga.

El brutal siniestro se registró la noche de este jueves 22 de mayo, específicamente en el cruce de la avenida 11 con la calle 76, esquina donde se encuentra un reconocido restaurante de la capital zuliana.

El motorizado, de nombre, José David Rondón, de 31 años de edad, quedó tendido en la vía, mientras que el chofer de la camioneta de color verde, marca Grand Blazer, según lo que se aprecia en el video; huyó con rumbo desconocido.

Testigos del hecho alertaron a las autoridades pertinentes, quienes se hicieron presentes en el lugar y llevaron a la víctima a un centro asistencial, donde permanece bajo estrictos cuidados médicos.

Familiares de Rondón piden justicia y exigen encontrar al conductor que provocó esta tragedia. Mientras tanto las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso.

#Sucesos | Cámaras de seguridad registraron el momento en que un motorizado, quien hacía delivery en Maracaibo, fue arrollado por una camioneta y fue abandonado sobre el asfalto por su victimario, quien se dio a la fuga. 📹 Video: Noticia al Día pic.twitter.com/RWYno9XM21 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 24, 2025

MOTORIZADOS SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó que durante febrero hubo más de 300 accidentes de tránsito en todo el país, dejando un saldo de más de 100 muertos, incluyendo 52 motorizados.

«Como en balances anteriores, el motorizado ocupó la primera posición en la categoría de fallecidos: 52 víctimas», indicó el OSV en un comunicado, alertando que representó el 48% de las muertes por accidentes en el mes.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, subrayó que el motorizado «seguirá siendo víctima vulnerable» en los accidentes de tránsito. «Esto radica en la inexperiencia al momento de tomar un vehículo de dos ruedas», acotó.

González alertó de que hay motorizados fallecidos en los accidentes con apenas 14 años, indicando que cada vez son más los menores que conducen estos vehículos. «Los adolescentes se están sumando al manejo de motos sin supervisión», aseveró.

«La impericia acompañada del exceso de velocidad, que además no les permite reaccionar frente a colisiones o derrapes y el no llevar un casco adecuado o que, simplemente, no lo usa, lo que agrava las consecuencias de los siniestros viales», expuso González.