Delcy Rodríguez lideró como encargada primer consejo de ministros este 4Ene tras detención de Maduro

Delcy Rodríguez encabezó este domingo su primer consejo de ministros desde que asumió como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el sábado EEUU capturara a Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York, junto a Cilia Flores.

Según una publicación de la Presidencia, se trató del consejo número 757 y el primero bajo conducción de Rodríguez como presidenta.

«Esta reunión estratégica se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer. Este dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores, a consecuencia de su secuestro por parte del gobierno estadounidense», acuñó.

En el encuentro, acompañaron a Delcy Rodríguez los distintos titulares de cartera, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Héctor Rodríguez, Freddy Ñáñez, entre otros.

«Con la realización del consejo de ministros 757, la gestión bolivariana asegura la protección del pueblo venezolano. También la firme defensa de la Constitución ante las pretensiones imperiales de desestabilización a las que hace frente la patria», agregó la publicación.

DECLARADA PRESIDENTA POR EL TSJ

La noche de este 3 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que Delcy Rodríguez asuma «de inmediato» como encargada de la Presidencia de la República. Esto, en cumplimiento estricto de la Constitución.

El sábado, durante una conferencia de prensa tras la detención de Maduro, Trump comentó que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a «hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande otra vez».

Sin embargo, la ahora presidenta rechazó esas declaraciones poco después. Dijo que está lista para «defender los recursos naturales» de su país. Al mismo tiempo, exigió que liberen a Maduro y agregó: «Nunca más seremos una colonia».

Luego, este domingo, Trump lanzó una dura advertencia contra ella, señalando que si decide «no hacer lo correcto», va a pagar «un precio probablemente más alto» que Nicolás Maduro.