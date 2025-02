Zelenski y Trump protagonizan fuerte altercado en la Casa Blanca: el acuerdo por las tierras raras se paraliza

La reciente reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca, terminó de manera abrupta y sin precedentes.

Tal y como lo reseñaron medios locales, lo que debía ser la firma de un acuerdo sobre la extracción de minerales en Ucrania se transformó en un intercambio tenso y público entre ambos líderes.

La discusión, que incluyó reproches y acusaciones, culminó con la salida intempestiva de Zelenski, dejando el acuerdo sin firmar.

El acuerdo propuesto buscaba otorgar a EEUU acceso a un 50 % de las tierras raras y minerales estratégicos de Ucrania, a cambio de continuar el apoyo militar estadounidense contra la invasión rusa.

Sin embargo, las tensiones surgieron cuando ambos mandatarios discutieron sobre los orígenes de la guerra y el papel de Estados Unidos en el conflicto.

Trump acusó a Zelenski de «jugar con la Tercera Guerra Mundial», mientras que Zelenski expresó su preocupación por posibles concesiones a Rusia.

La reunión, que inicialmente estaba destinada a fortalecer la relación entre ambos países, terminó con la cancelación de la conferencia de prensa conjunta.

Trump, a través de su red social Truth Social, criticó la actitud de Zelenski, afirmando que el presidente ucraniano «faltó el respeto» a Estados Unidos y al Salón Oval. Además, dejó claro que Zelenski sería bienvenido nuevamente solo cuando estuviera «listo para la paz».

“He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”, aseguró Trump.

Como era de esperarse, este episodio ha generado incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, especialmente en un momento crítico para la guerra en Europa del Este.

La falta de un acuerdo podría tener implicaciones tanto económicas como estratégicas, afectando el apoyo militar y la cooperación bilateral.